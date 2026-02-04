Pensionarii vor avea în continuare transport gratuit cu STB

Primăria Capitalei a anunțat că Societatea de Transport București (STB) va păstra gratuitatea pentru pensionari, contrazicând informațiile apărute recent pe unele site-uri.

„STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informaţie citiţi pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunţat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvenţa companiei şi a îmbunătăţi condiţiile de transport public pentru bucureşteni. Până la elaborarea şi adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că nu se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuităţi”, a transmis Primăria Capitalei, pe FB.

În prezent, beneficiază de transport gratuit cu mijloacele STB: toţi pensionarii cu domiciliul stabil în Bucureşti (peste 467.000 persoane); elevii (peste 66.000 persoane); persoanele cu handicap (peste 18.000 persoane); donatorii onorifici de sânge, anumiţi angajaţi ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, foştii deţinuţi politici, persoane persecutate politic, eroii Revoluţiei şi urmaşii acestora, veterani, invalizi şi văduve de război (aproximativ 7.800 persoane).

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut conducerii STB şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti (ADI TPBI) să prezinte un plan de eficientizare a activităţii şi de reducere a cheltuielilor companiei.

„Am cerut conducerilor STB şi ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a activităţii companiei! Dacă va fi viabil, îl voi înainta Consiliului General şi Guvernului şi îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. Împreună, trebuie să evităm insolvenţa şi să îmbunătăţim condiţiile de transport public pentru bucureşteni”, a declarat Ciprian Ciucu.