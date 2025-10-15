Primul control cu drone al Gărzii de Mediu. Verificări în Ilfov pentru depistarea arderilor ilegale de deşeuri. „Imaginile vor fi probe în dosar”

Garda Națională de Mediu a desfășurat prima acțiune de control cu drone în localitatea Sintești, județul Ilfov. Noile echipamente, achiziționate prin PNRR, vor fi folosite pentru depistarea arderilor ilegale de deșeuri.

Garda Națională de Mediu (GNM) a organizat miercuri, din octombrie, prima acțiune amplă de control la Sintești, județul Ilfov, utilizând dronele achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Operațiunea are ca scop combaterea arderilor ilegale de deșeuri, o practică frecvent semnalată în zonă.

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției, acțiunea vizează „depistarea arderilor ilegale de deșeuri, precum și verificarea modului de gestionare a acestora de către agenții economici”.

„Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în Ilfov, cu utilizarea dronelor achiziţionate prin programul PNRR. Printre obiective se numără depistarea arderilor ilegale de deşeuri precum şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, alături de Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor fi prezenţi în teren. La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română şi IPJ Ilfov”, se arată în anunțul GNM.

La operațiune participă 33 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, sprijiniți de 67 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Ilfov și al Grupării Mobile Ploiești. De asemenea, Poliția Română a mobilizat două echipaje de Poliție Rutieră și șase echipaje de Ordine Publică, însumând 18 polițiști.

Imaginile obţinute cu dronele vor fi folosite ca probe

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat acțiunea într-o postare pe Facebook, subliniind că imaginile captate de drone vor fi folosite ca probe în anchetele viitoare.

„Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR. Imaginile preluate de drone vor fi probe în dosar.

Legea trebuie respectată, iar cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele.

La Ministerul Mediului vom prioritiza lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a scris şi Diana Buzoianu pe Facebook, adăugând că aceste controale vor deveni regulate și vor fi extinse și în alte zone afectate de arderi ilegale, pentru a descuraja activitățile poluante și a întări aplicarea legii de mediu.