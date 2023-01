Mărturia bărbatului care a salvat-o în 2022 pe femeia ucisă de câini: Sesizările au fost ignorate

Ana, femeia care a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii, mai fusese atacată și în anul 2022, în aceeași zonă. La acea vremea, aceasta a scăpat datorită intervenției altor oameni. Unul dintre ei a vorbit despre cum a salvat-o pe femeie, dar și despre ignoranța autorităților.

Marius Neacșa a povestit la Digi24 că femeia a fost la un pas de moarte în 2022, suferind răni grave.

„A fost în aprilie anul trecut. Eram cu bicicleta cu încă un coleg. Am observat că era pe câmpul respectiv și în momentul în care a fost înconjurată de câini am alergat de pe bicicletă, am găsit o creangă pe jos, am alungat câinii respectivi. Colegul meu a sunat la 112, au venit echipajele, am scos-o de acolo, era foarte rănită. A venit Salvarea, a dus-o la spital. Ulterior, m-am întâlnit cu ea tot în zonă, alerga, mi-a arătat rezultatele operațiilor”, povestește martorul.

Bărbatul a precizat că autoritățile au ignorat incidentul, cu toate că el a raportat, la doar câteva luni de la primul atac asupra Anei, că haitele de câini au revenit în zonă.

„Exact în ziua în care s-a întâmplat evenimentul am fost sunați de Poliția Capitalei, am dat declarații și eu și colegul meu, iar domnul polițist ne-a promis ca pe viitor când avem astfel de situație să-l sunăm. Lucru pe care l-am făcut în septembrie anul trecut când acești câini au început să reapară, la fel, în haită. Răspunsul domnului polițist a fost cel puțin ciudat. A spus că nu e în jurisdicția lui, deși i-am spus că „dumneavoastră vă ocupați de caz, ar trebui să vă implicați”. Mi-a spus să sun la ASPA, am sunat și la ASPA. De la ASPA m-a contactat un domn să-i trimit poze, i-am trimis și lui aceste poze. Am încercat să-l sun pe polițist în aceeași zi fără rezultat”, a mai spus Marius Neacșa.

Cine este femeia omorâtă de o haită de câini în Bucureşti

Ana Oros Daraban este femeia care a fost ucisă în timp ce alerga în zona Lacul Morii din Bucureşti. Tânăra era angajată ca expert în cadrul Direcţiei de Mediu a Primăriei Capitalei.

Sâmbătă dimineaţă, femeia a ieşit la alergat în zona Lacul Morii şi, la un moment dat, a ajuns pe un câmp din zonă, acolo unde a fost atacată de câini. Din nefericire, rănile suferite i-au fost fatale.

Ana Oros Daraban, în vârstă de 44 de ani, era membra unui club sportiv din Bucureşti, voluntar la mai multe asociaţii şi ONG-uri care se ocupă de protecţia mediului înconjurător.