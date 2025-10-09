Proiect în Parlament. Trotinetele și bicicletele electrice ar putea fi conduse doar cu permis special

Un nou proiect de lege propune introducerea categoriei AM1, care ar impune deținerea unui permis special pentru conducerea trotinetelor și bicicletelor electrice pe drumurile publice.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se precizează în proiect.

Proiectul depus în Parlament prevede introducerea unui nou permis, categoria AM1, special pentru trotinete și biciclete electrice. Pentru a-l putea obține, utilizatorul trebuie să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să dea un examen scris prin care să dovedeacă că știe legislația din țară, dar și să facă un traseu pe un poligon special.

„Examenul pentru obţinerea pemisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de pemis solicitat. Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se arată în proiect.

Pemisul astfel obţinut va fi valabil 10 ani. În prezent, pentru a utiliza un astfel de vehicul, persoana trebuie să dovedească că are mai mult de 14 ani, iar bicicletele și trotinetele electrice nu sunt înmatriculate.