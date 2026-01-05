Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după capturare. Fotografiile surprind declinul unei femei considerate una dintre figurile temute la Caracas

Cu privirea pierdută și gesturile absente, Cilia Flores a apărut pentru prima dată în fața camerelor de la momentul arestării sale. Îmbrăcată într-un hanorac cu glugă, cu mâinile strânse la piept și înconjurată de agenți înarmați, soția lui Nicolás Maduro a fost surprinsă pe pista unei baze militare din statul New York, într-o ipostază care contrastează violent cu imaginea femeii considerate ani la rând una dintre cele mai puternice figuri ale regimului de la Caracas.

Fotografiile, realizate în timpul transferului sub pază strictă, o arată pe Flores tăcută și retrasă, fără să schițeze vreun gest sau vreo reacție, în timp ce este escortată printr-o zonă securizată. Este prima apariție publică a „primei combatante” a Venezuelei de la arestarea sa, iar expresia rigidă și lipsa oricărei mimici transmit mai mult decât orice declarație oficială despre căderea bruscă a unei puteri construite în decenii.

Încătușați și înconjurați de agenți înarmați, Nicolás Maduro și Cilia Flores au fost escortați sub pază strictă, după operațiunea desfășurată vineri noapte de forțele speciale americane. În timp ce liderul de la Caracas a ridicat degetul mare și a făcut semnul victoriei către fotografi, Flores nu a oferit niciun gest. Îmbrăcată într-un hanorac verde cu galben, cu mâinile strânse la piept, părea retrasă și impasibilă, ca și cum scena nu i-ar fi aparținut.

Este prima apariție publică a Ciliei Flores de la arestarea sa, alături de soțul ei, cei doi fiind transferați ulterior la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, unde urmează să fie puși sub acuzare pentru fapte de narco-terorism. Fotografiile spun, însă, mai mult decât un simplu episod judiciar: ele surprind declinul unei femei considerate ani la rând una dintre cele mai influente și temute figuri ale regimului autoritar venezuelean.

Cu mult înainte de a deveni soția lui Maduro, Cilia Flores era deja un nume greu în politica de la Caracas. A condus Adunarea Națională și a fost un veritabil pivot al puterii într-o țară de peste 30 de milioane de locuitori. Relația cu Maduro a început la începutul anilor ’90, pe vremea când amândoi erau căsătoriți și gravitau în jurul cercului lui Hugo Chávez, aflat atunci în detenție după tentativa eșuată de lovitură de stat.

Legătura lor, inițial discretă, s-a transformat rapid într-un parteneriat politic și personal. Au divorțat de partenerii lor și au trăit împreună aproape două decenii fără a se căsători, o alegere prezentată de apropiați drept ideologică, dar interpretată de critici ca fiind strict calculată. Abia în iulie 2013, la câteva luni după ce Maduro a preluat președinția, relația a fost oficializată printr-o ceremonie restrânsă, descrisă de liderul venezuelean drept „legalizarea a ceea ce exista deja”.

Căsătoria a consfințit rolul Ciliei Flores nu doar ca primă doamnă, ci ca principal confident și executor politic al lui Maduro. Supranumită „prima combatantă a regimului”, influența sa a depășit cu mult limitele unui rol ceremonial. În culisele puterii, ea era percepută drept adevărata forță decizională, o strategă rece și eficientă, mult mai temută decât soțul său, adesea văzut ca imaginea publică a regimului.

Foști oficiali și analiști au descris-o ca pe o figură extrem de discretă, dar necruțătoare, cu un control considerabil asupra mecanismelor statului. Funcțiile deținute – de la conducerea legislativului până la poziții-cheie în sistemul juridic – i-au oferit pârghii directe asupra legislației, anchetelor și numirilor din justiție. Ascensiunea sa a fost însoțită de acuzații privind promovarea rudelor și a loialiștilor în structurile statului, alimentând percepția că aparatul instituțional a fost folosit pentru a consolida regimul și a-i proteja cercul interior.

Acum, tăcerea și expresia impasibilă a Ciliei Flores contrastează puternic cu imaginea femeii care, timp de ani de zile, a fost considerată „puterea din umbră” a Venezuelei.