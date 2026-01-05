Rapid și-a luat atacant cu care atacă titlul. Un alt vârf de atac își face bagajele

Echipa de fotbal Rapid, care a condus multe etape în Superliga de fotbal, a ajuns la un acord cu gruparea spaniolă Real Oviedo, pentru împrumutul atacantului Daniel Paraschiv (26 de ani) în Giulești, până la finalul actualului sezon.

În cadrul înțelegerii existând posibilitatea unui transfer definitiv, au anunțat, luni, pe site-ul oficial, reprezentanții clubului bucureștean.

Primul mesaj al lui Paraschiv, după ce a semnat cu gruparea din Giulești

Rapid vrea să-l cedeze pe francezul Antoine Baroan (25 de ani), care l-a nemulțumit pe antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani).

După 21 de etape, Rapid este pe locul 2, cu 39 de puncte. A pierdut prima poziția după 1-2 cu FCSB în favoarea formației Universitatea Craiova (40 de puncte).

Obiectivul giuleștenilor este câștigarea unui trofeu: titlul sau Cupa României.