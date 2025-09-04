Video Turiști români, prinși la furat în Grecia dintr-un magazin al unei conaționale: „Dacă nu aveau 1 euro să plătească săpunul, îl ofeream gratuit”

Mai mulți turiști români au fost surprinși în timp ce fură dintr-un magazin din Creta. Magazinul aparține tot unor români, iar aceștia au decis să publice imaginile pe rețelele de socializare. „Au devenit vedete, toți patronii din oraș au văzut aceste imagini”, a transmis patroana magazinului.

„Astăzi am avut trei <vedete> în magazin. Știu că erau români, deoarece vorbeau română și le-am spus că e urât ce fac și că avem camere de filmat. Domnișoara a cumpărat, dar domnii au fost ocupați cu altceva. Au devenit vedete și dacă văd filmarea să știe că există camere în magazine. Toți patronii din oraș au văzut aceste imagini dimineață. Sper că nu mai încerce să repete experiență. Ce au vrut să ia? Doar un săpun de 1 euro. Și dacă nu aveau 1 euro să plătească săpunul puteau să îmi spună și îl ofeream gratuit”, a transmis administratorul magazinului, pe Forum Creta.

„Se cheamă cleptomanie și e o boală foarte des întâlnită. Mania de a fura, deși ai bani sau ai acel lucru deja acasa. Pe toată planeta sunt cleptomani, nu doar românii sunt. Așa că nu mai generalizați”, a scris un internaut.

„Cum Doamne, iartă-mă să faci așa ceva? Nu ne mai facem bine niciodată și datorită acestor scursuri suntem catalogați toți la fel. Nico, ai fost prea blândă trebuia să le dai o lecție să se învețe minte cocalarii. Poate găsești un unghi mai de aproape să-i facem cunoscuți și în țară să-i vadă colegii la serviciu, vecinii”, a comentat o persoană.

„Îi ajungeau mult suvenirurile și au zis să ia și un săpun gratis. Românul până nu fură ceva, nu e român destul”, a scris o altă persoană.

„Rușine. Sunt camere peste tot, pe stradă, în magazine. Să facă Romania de rușine pentru 1 euro....”, a comentat altcineva.

„Trebuia chemată poliția. Ce dacă a luat ceva doar de 1 euro? Tot furt e! Era bine sa le dea poliția o amendă de 1.000 de euro să îi liniștească. Să nu mai pună mâna”, a adăugat altă persoană.