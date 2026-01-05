MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina. Cod portocaliu de ploi și ninsori în mai multe zone ale țării

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că, între 5 și 7 ianuarie, în Bosnia și Herțegovina sunt în vigoare mai multe coduri portocalii pentru ploi torențiale și ninsori abundente.

Mai exact, pentru perioada menționată, meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi torenţiale în zona Herţegovinei şi sud-vestul Bosniei, precum şi un cod portocaliu de ninsori abundente în zona centrală şi de nord-est a ţării.

De asemenea, în țara menționată, circulaţia rutieră este îngreunată pe mai multe tronsoane de drumuri.

Pe tronsoanele drumurilor principale: Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići şi Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-štrelj, Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) şi Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen), traficul pentru vehicule de marfă a fost suspendat, în timp ce vehiculele de pasageri circulă în condiţii dificile.

MAE le recomandă şoferilor să manifeste precauţie şi să adapteze viteza la condiţiile actuale de drum.

Pentru informaţii actualizate, MAE recomandă consultarea paginilor web ale Institutului Hidro-Meteorologic local: https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/index.php; https://rhmzrs.com/ şi a autorităţii de drumuri: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +38733668893 şi +38733214022, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice: +38761428354.

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, https://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro.