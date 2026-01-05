search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Opt persoane, dintre care cinci copii, au fost rănite într-un accident rutier în județul Argeș. Victimele, duse la spital

Opt persoane, trei adulți și cinci copii, au fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, produs în județul Argeș. Accidentul a avut loc în comuna Pietroșani, satul Retevoești.

Cele opt persoane implicate au fost evaluate medical la fața locului. FOTO: Facebook/Pitești24
La fața locului au intervenit inițial pompierii de la Detașamentul Mioveni, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM) și încă un echipaj SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, cele opt persoane implicate au fost evaluate medical la fața locului.

În urma evaluării, echipajele medicale au decis transportarea tuturor victimelor la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

