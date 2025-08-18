Un adolescent de 17 ani a furat o casă de marcat dintr-o brutărie

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din municipiul Bacău, a fost reţinut de poliţişti după ce a intrat într-o brutărie din oraş şi a smuls casa de marcat, după care a fugit.

„Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Bacău au fost sesizaţi prin apel la 112, de către o femeie, de 53 de ani, angajată a unei societăţi comerciale din localitate, despre faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat în incinta brutăriei şi ar fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat un tânăr de 17 ani din Bacău care ar fi sustras casa de marcat din brutărie, cauzând un prejudiciu total de 1.000 de lei", a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, potrivit Agerpres.

După extinderea cercetărilor, poliţiştii au descoperit că minorul ar fi sustras, în aceeaşi zi, suma de 100 de lei din casa de marcat a altui magazin din municipiul Bacău.

Adolescentul a fost reținut

Băiatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat procurorului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Amintim că, în urmă cu trei ani, un băiat de 14 ani a fost reținut și plasat în arestat preventiv, pentru furt, furt calificat și tentativă la furt calificat. Minorul a spart nouă mașini, o biserică și un magazin.

În toamna anului trecut, un minor condamnat pentru furt, aflat în custodia Penitenciarului Oradea, a fost găsit spânzurat duminică seara.