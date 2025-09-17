search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
O tenismenă cunoscută, rănită în accidentul cu Toto Dumitrescu. Actorul a fost arestat preventiv

Ilinca Dalina Amariei, jucătoare de tenis de 23 de ani și fostă campioană națională, a fost rănită în accidentul provocat duminică în Capitală de Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu. Actorul a fugit de la locul faptei și a fost ulterior reținut, fiind depistat pozitiv la cocaină.

Jucătoarea de tenis Ilinca Amariei, implicată în accidentul cu Toto Dumitrescu FOTO: Facebook
Jucătoarea de tenis Ilinca Amariei, implicată în accidentul cu Toto Dumitrescu FOTO: Facebook

Duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din Capitală, Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui SUV, a lovit un autoturism Audi negru condus de Ilinca Amariei, locul 384 WTA. Din impact, mașina actorului a ricoșat și a avariat un alt vehicul aflat în intersecție.

Tânăra sportivă a rămas prinsă în interiorul mașinii și a fost transportată la spital cu răni la picioare. Ulterior, ea ar fi solicitat externarea.

Surse din Brigada Rutieră au confirmat pentru Gazeta Sporturilor că la volan se afla jucătoarea de tenis Ilinca Amariei.

Cariera sportivei

Ilinca Amariei, originară din Iași, este una dintre promisiunile tenisului românesc. A fost campioană națională și a reprezentat România în BJK Cup, unde a jucat în confruntarea de dublu cu Japonia, alături de Mara Gae.

Sportiva a câștigat până acum opt turnee ITF, dintre care două în 2024, la Cluj și București. A fost antrenată de Adrian Marcu, cunoscut pentru colaborările sale cu Simona Halep, iar în prezent se pregătește cu Adrian Gavrilă.

Sunt o fire perfecționistă, iar atunci când lucrurile nu merg bine tind să mă supăr, las capul în pământ. Dacă m-aș bucura mai mult, dacă aș fi mai relaxată, aș lua decizii mai bune și jocul mi-ar fi mai natural”, spunea Ilinca Amariei într-un interviu acordat în februarie pentru treizecizero.ro.

Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului

După coliziune, Toto Dumitrescu a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de anchetatori într-un apartament din Ilfov. Actorul a negat inițial că ar fi consumat droguri: „Nu consumasem nimic”. Totuși, testele efectuate au arătat prezența cocainei.

Întrebat de ce a fugit, Toto a spus: „Am fost speriat”, adăugând despre șoferița implicată că „a fost greșeala ei”.

Actorul Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru „săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”.

Miercuri, 17 septembrie, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunțat că „s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului”. Procurorii au precizat că fiul lui Ilie Dumitrescu nu este la primul conflict cu legea penală.

