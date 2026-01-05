Un zbor München–Cluj a aterizat de urgență la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări

Un avion al companiei germane Lufthansa a fost nevoit să aterizeze de urgență duminică, 4 ianuarie, la Budapesta, după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava era programată să ajungă la Cluj-Napoca.

Potrivit publicației locale Ziua de Cluj, zborul a decolat din München și era programat să aterizeze la Cluj-Napoca.

Avionul Airbus A320-200 al companiei Lufthansa, cu înmatricularea D-AIZP, a intrat în coliziune un stol de păsări. Aeronava venea de la Munchen şi trebuia să aterizeze în Cluj în jurul orei 13:40.

Motorul din dreapta ar fi fost avariat, adaugă publicația citată. Devierea a durat încă o oră. Echipele de intervenţie maghiare au fost anunţate şi pregătite din timp pentru sosirea aeronavei, astfel că totul s-a desfăşurat fără incidente.

De asemenea, potrivit ProTV, pe 5 ianuarie, a avut loc un alt incident aviatic. O aeronavă care a decolat de pe aeroportul din Istanbul în jurul orei 08:30, nu a mai reușit să aterizeze în Cluj din cauza condițiilor meteo.

Timp de aproximativ 30 de minute, avionul s-a învârtit în aer, însă pilotul a decis să refuze aterizarea din cauza ninsorii și a condițiilor nefavorabile de pe pistă.

În cele din urmă, din motive de siguranță, aeronava a fost redirecționată înapoi către aeroportul din Turcia, unde a aterizat în jurul orei 11:30.