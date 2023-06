Adriana Trandafir, dezvăluiri din culisele emisiunii „Te cunosc de undeva!”: „Poate fi un blestem”

Actrița Adriana Trandafir, profa de actorie de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, a făcut, într-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, dezvăluiri din culisele emisiunii de la Antena 1.

Actrița a vorbit despre munca ei în spatele camerelor de luat vederi cu concurenții de la „Te cunosc de undeva”.

„Foarte interesant. Poate fi un blestem, un blestem în sensul muncii foarte greu, foarte mult, foarte intens și un blestem al iubirii, în sensul că îmi doresc să le ofer tot ceea ce știu. (..) Eu am avut șansa să fiu și concurentă 3 sau 4 sezoane, am avut șansa să am și un partener extraordinar pe Romică Țociu, am trecut prin toate fazele posibile!”, a mărturisit actrița.

Actrița spune că încerarcă să-i învețe pe participanți câte ceva la capitolele la care ea se pricepe.

„Nenorocirea este că eu trebuie să le preiau toate energiile negative, trebuie să le preiau toate fricile, toate neîncrederile, tot ceea ce înseamnă negare: nu pot, nu știu să fac, nu mă pricep, de ce?”, a mai mărturisit Adriana Transafir pentru Impact.ro

Nu este ușor, dar Adriana reușește să facă față cu brio provocărilor și să le dea încredere concurenților.

„Mi-am descoperit latura asta pedagogică.”, a mai mărturisit actrița.