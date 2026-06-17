Accidente înscenate cu mașini de lux pentru despăgubiri de la asigurări. Două persoane, reținute în urma perchezițiilor din Constanța

Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate penal într-un dosar complex de înșelăciune privind asigurările, camătă, fals și șantaj, după ce ar fi pus la punct un mecanism prin care înscenau accidente rutiere cu autoturisme de lux pentru a obține despăgubiri de la companiile de asigurări.

Ancheta este coordonată de procurori, iar polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Constanța, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, mai multe persoane ar fi organizat și provocat intenționat avarii la autoturisme de lux, simulând accidente rutiere.

Ulterior, incidentele erau raportate ca fiind reale, ceea ce ducea la deschiderea unor dosare de daună și la acordarea unor despăgubiri necuvenite din partea societăților de asigurare.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi folosit în repetate rânduri datele de identificare ale unor persoane pentru întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare a autovehiculelor și pentru încheierea polițelor obligatorii RCA.

De asemenea, ancheta a scos la iveală că, în perioada 2024-2026, doi dintre cei implicați ar fi acordat împrumuturi cu dobândă mai multor persoane, fără a avea autorizațiile prevăzute de lege. Din dobânzile percepute, aceștia ar fi obținut aproximativ 55.000 de lei.

În urma descinderilor, doi bărbați, în vârstă de 21 și 35 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru dispunerea unor măsuri preventive.

Alte patru persoane sunt cercetate în continuare în stare de libertate, iar investigațiile continuă.