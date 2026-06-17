search
Miercuri, 17 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Accidente înscenate cu mașini de lux pentru despăgubiri de la asigurări. Două persoane, reținute în urma perchezițiilor din Constanța

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate penal într-un dosar complex de înșelăciune privind asigurările, camătă, fals și șantaj, după ce ar fi pus la punct un mecanism prin care înscenau accidente rutiere cu autoturisme de lux pentru a obține despăgubiri de la companiile de asigurări.

Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate penal. FOTO: Poliția Română
Două persoane au fost reținute, iar alte patru sunt cercetate penal. FOTO: Poliția Română

Ancheta este coordonată de procurori, iar polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Constanța, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, mai multe persoane ar fi organizat și provocat intenționat avarii la autoturisme de lux, simulând accidente rutiere.

Ulterior, incidentele erau raportate ca fiind reale, ceea ce ducea la deschiderea unor dosare de daună și la acordarea unor despăgubiri necuvenite din partea societăților de asigurare.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi folosit în repetate rânduri datele de identificare ale unor persoane pentru întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare a autovehiculelor și pentru încheierea polițelor obligatorii RCA.

De asemenea, ancheta a scos la iveală că, în perioada 2024-2026, doi dintre cei implicați ar fi acordat împrumuturi cu dobândă mai multor persoane, fără a avea autorizațiile prevăzute de lege. Din dobânzile percepute, aceștia ar fi obținut aproximativ 55.000 de lei.

FOTO: Poliția Română
FOTO: Poliția Română

În urma descinderilor, doi bărbați, în vârstă de 21 și 35 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru dispunerea unor măsuri preventive.

Alte patru persoane sunt cercetate în continuare în stare de libertate, iar investigațiile continuă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
digi24.ro
image
Oferta AUR pentru Adrian Veștea. Ce îi cere premierului desemnat ca să îi voteze guvernul
stirileprotv.ro
image
Bolojan ar urma să convoace Consiliul Național pentru excluderea lui Veștea din partid. Veștea ar viza șefia PNL/S-ar prefigura un guvern PSD – PNL
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
LIVE / Cu cine joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar Conference League. Echipele din SuperLiga își află acum adversarii
fanatik.ro
image
Scenariile pentru viitorul guvern. Adrian Veștea număra voturile, dar nu ies. Ce face opoziția PNL-USR-UDMR
libertatea.ro
image
”Am cancer!”, o îndrăgită vedetă TV și-a șocat colegii de emisiune
digi24.ro
image
„Dacia Sandero” a vehiculelor amfibie: „Se vinde ca pâinea caldă”. Vehiculul amfibie are 9 versiuni
gsp.ro
image
Comentatorul TV care a confundat echipele la Cupa Mondială a fost scos de pe post și chemat acasă
digisport.ro
image
Efectele majorării impozitelor! Gheorghe Turda și-a vândut mașina scumpă: „S-au mărit taxele!” Ce va face cu banii?
click.ro
image
Comuna în care Primăria cumpără capace de sicriu cu termostat și brazi ornamentali pe sume uriașe. Pentru drumuri și apă nu sunt bani
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
observatornews.ro
image
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
cancan.ro
image
Topul pensiilor serviciu în România: magistrații: 25.000 lei, parlamentari: 6.300 lei, aviatorii: 13.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
prosport.ro
image
Valul de aer tropical ajunge în România. Zonele în care temperaturile vor depăşi 35 de grade
playtech.ro
image
Cum au fost surprinși Cristi Chivu și Adelina pe insula milionarilor. Imagini care spun totul despre relația lor
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Situația neobișnuită a unei românce din Italia. Preotul a uitat să-i înregistreze căsătoria care a avut loc în 2002
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată biserica ridicată de Cristian Pomohaci. Ar fi costat o sumă cu foarte multe zerouri. Se află în Ernei, din județul Mureș, și este înconjurat de un gard masiv / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în PNL! Adrian Veștea vânează șefia partidului și vrea locul lui Ilie Bolojan la Congresul extraordinar (Surse)
mediaflux.ro
image
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
De ce a plâns Sanziana Buruiană la serbarea de final de gradiniță a fiicei ei, Antonia? „Bebelușii născuți pe vremea Covid merg la școală acum”
click.ro
image
Marina și Daniel Nițoiu, prima vacanță peste graniță cu băiețelul lor. Ce vedetă Pro TV a fost nașa de botez a micuțului Filip Ioan?
click.ro
image
Unde pleacă Teodora Tompea în vacanță? Cum și cu cine s-a distrat vedeta Antenei 1 de ziua ei? „Este locul în care mă încarc”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Discul ceresc de la Nebra (© Dbachmann, Theway / Wikimedia Commons)
Discul ceresc de la Nebra: cea mai veche reprezentare a fenomenelor astronomice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este iubitul Emmei Răducanu, alături de care a fost văzută recent. Primele informații despre bărbatul cu nouă ani mai în vârstă decât sportiva
image
De ce a plâns Sanziana Buruiană la serbarea de final de gradiniță a fiicei ei, Antonia? „Bebelușii născuți pe vremea Covid merg la școală acum”

OK! Magazine

image
Noua Kate Middleton din familia regală britanică a atras toate privirile la Royal Ascot. Se construiește o rivală a prințesei?

Click! Pentru femei

image
Vrea să facă istorie la Cupa Mondială! Cristiano Ronaldo se pregătește să-și spulbere adversarii pe teren!

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate