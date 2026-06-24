Actrița Adriana Trandafir, victimă într-o schemă de fraude online: 5 tineri, acuzați că i-au folosit datele bancare și i-au cheltuit banii

Polițiștii din București au făcut percheziții într-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice și fraude financiare. Cinci tineri sunt suspectați că ar fi folosit date bancare furate pentru aproximativ 200 de tranzacții, susțin surse din anchetă.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au desfășurat, pe 23 iunie 2026, opt percheziții domiciliare în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar privind acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În cauză sunt cercetate cinci persoane, trei bărbați și două femei, cu vârste între 19 și 23 de ani. Aceștia ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani și ar fi realizat, în perioada ianuarie–februarie 2026, aproximativ 200 de tranzacții frauduloase, cauzând un prejudiciu estimat la 13.000 de lei.

Potrivit anchetei, banii ar fi fost folosiți pentru cumpărături de produse cosmetice, haine, alimente, dar și pentru curse de ride-sharing.

Surse din anchetă indică faptul că persoana vătămată este actrița Adriana Trandafir.

În urma perchezițiilor, suspecții au fost depistați și duși la audieri, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.