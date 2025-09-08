search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Decizie definitivă în scandalul Marian Vanghelie – Oana Mizil. Ce au decis magistrații după ce au văzut filmările de la incident

Publicat:

Decizie definitivă pentru Marian Vanghelie, la contestaţia privind ordinul de protecţie împotriva sa obţinut de fosta sa soţie în urmă cu aproximativ o săptămână. Magistraţii au analizat probe video, declarații și raportul întocmit de polițiștii.

Marian Vanghelie nu mai are voie să se apropie de fosta soţie, Oana Mizil. FOTO: colaj arhivă
Marian Vanghelie nu mai are voie să se apropie de fosta soţie, Oana Mizil. FOTO: colaj arhivă

Decizie definitivă pentru Marian Vanghelie, la contestaţia privind ordinul de protecţie împotriva sa obţinut de fosta sa soţie în urmă cu aproximativ o săptămână. Magistraţii au analizat probe video, declarații și raportul întocmit de polițiștii.

În urmă cu aproape o săptămână, Oana Mizil a cerut și obținut un ordin de protecție provizoriu împotriva fostului primar al Sectorului 5 din Capitală, Marian Vanghelie, în urma unui nou scandal. Cei doi au ajuns apoi în fața instanței, iar luni, 8 septembrie, Judecătoria Buftea a dat verdictul.

Marian Vanghelie a contestat ordinul de protecție emis la finalul lunii august, însă judecătorii au respins cererea, considerând-o „rămasă fără obiect”. Magistrații au analizat probele video, declarațiile martorilor și raportul întocmit de polițiști, iar decizia este definitivă: fostul edil nu mai are voie să se apropie de Oana Mizil, de mama acesteia și de fiica lor minoră.

În hotărârea publicată pe portalul instanțelor se precizează: „Respinge contestaţia împotriva ordinului provizoriu de protecţie emis la data de 31.08.2025 de către IPJ Ilfov-Poliţia Voluntari, privind pe contestatorul Vanghelie Marian Daniel în contradictoriu cu intimatele Niculescu Mizil Ştefănescu Oana, Niculescu Mizil Ştefănescu Lidia şi Vanghelie Maria, prin reprezentant legal, ca rămasă fără obiect”.

Oana Mizil l-a reclamat pe fostul soţ că a venit beat la ea la poartă şi a făcut scandal

Potrivit anchetatorilor, în seara de 31 august polițiștii din Voluntari au fost chemați prin 112 după ce Marian Vanghelie ar fi ajuns la locuința fostei partenere, unde ar fi provocat un scandal și ar fi amenințat-o cu moartea, incidentul având loc în fața fiicei minore a celor doi. Oana Mizil a depus plângere pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare şi a obţinut un ordin de protecţie împotriva fostului său soţ.

 „Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă. (…) Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică”, a trasnsmis Oana Mizil public, pe reţelele de socializare, la acea vreme.

Reacția lui Marian Vanghelie

La scurt timp după ce Oana Mizil a obținut ordinul de protecție, Marian Vanghelie a venit cu propria versiune a faptelor, afirmând că disputa ar fi plecat de la dorința sa de a-şi proteja fiica de anturajul nepotrivit al mamei sale.

 „Să vă spun un lucru pe care nu ar trebui să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. (…) Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat. Nu că nu îmi convenea (n.r. - anturajul), nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. (...) Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o sau 10 zile. (...) I-am spus: «Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit». Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat”, a declarat Vanghelie la Antena 1.

El a susținut că fosta sa parteneră l-ar fi mințit și că, în seara incidentului, ar fi încercat doar să își vadă copilul.

„Stabilisem că trebuie să ne vedem sâmbătă seară, a plecat nu știu pe unde. Eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou. (…) Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urmă am constatat că fetiţa e acasă”, a susţinut fostul primar.

De asemenea, Marian Vanghelie a adăugat că nu înţelege rostul ordinului de protecţie, pentru că el nu a avut un conflict direct cu Oana Mizil, ci cu mama acesteia.

„M-am dus să văd fetița. În ziua aia, ea nici nu era acasă. M-am certat cu soacă-mea. Nu eram un infractor, nu m-am dus să împuşc pe cineva. Ea a sosit după ce a venit poliția. Și am avut un dialog puțin obraznic cu mama doamnei Oana, cum s-ar zice, soacra. Mi s-a părut impertinentă și am fost obraznic. Dar noi nu eram unul lângă altul, eu eram afară în fața porții și doamna la o distanță de 10 metri. Și aici a fost toată chestia, a venit poliția”, a mai povestit Marian Vanghelie.

Vă reamintim faptul că, în iulie 2021, Oana Mizil și Marian Vanghelie au mai avut o dispută care s-a soldat cu un ordin de protecție provizoriu, după ce femeia a suferit răni minore la o mână. Ulterior, cei doi s-au împăcat, însă relația lor s-a destrămat din nou.

