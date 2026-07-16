Noul sport național ”Avem echipă, avem valoare! Avem averea cea mai mare!”

Parafrazez sloganurile de bucurie ale galeriilor de fotbal din țara noastră care, chiar și atunci când se vede din Cosmos că echipele lor favorite sunt varză pe terenul de joc, suporterii cântă mincinos că favoriții lor sunt cei mai buni din parcare!

Nu mă gândesc doar la microbiștii fotbalului, ci și la susținătorii fanatici ai marilor politicieni ai zilei, ai nemuritorilor șefi de partid și de stat care se consideră de neînlocuit în funcțiile ajunse, la aproape matusalemicii edili ai orașelor și comunelor patriei, unii dintre ei cu 25-30 de ani de mandate în spate!

Galeriile scandează identic:

”Au jucat, dar au și câștigat!”-se aude în tribuna sportului.

”Au furat, dar au și făcut!”-se striga din gradenele politicii de către suporterii de partid.

Ca să duc paralelele mai departe între fotbal și politică, la care mai toți românii pasionați de cele două domenii se pricep și emit decizii și verdicte fără de echivoc, dar contondente și controversate între ele, la fel ca în justiție unde toți țipă că au dreptate, dar niciunul nu acceptă dreptatea celuilalt, lucrurile par că merg la fel.

Ca și în fotbal și în politică bani se învârt gârlă, cu lopata, cu sacii de euroi, atât sub aparențe egale, dar mai ales la negru:

Sunt bugete, dar dispar!

Sunt bani, dar nu ajung!

Există finanțatori și beneficiari la vedere, dar și ascunși!

Banii vin, circulă și se duc, se duc, se duc… Pardon, se investesc!

De către cei care-i gestionează în nebuloasa fără răspuns clar-unde, când, cum, cine sunt beneficiarii?

Cine plătește știm.

Dar nu știm cine răspunde pentru hoții și cine pune bani furați înapoi?

Investițiile, fie în fotbal sau în proiecte coordonate politic administrativ, se văd dar mai mult nu se regăsesc în realitatea din teren, conform proiectelor!

În România, o altă legătură indestructibilă între sport, în special fotbal, și instituțiile de stat, fie ministere, agenții, administrații publice centrale și locale, prefecturi, primării este una de finanțare și susținere materială prin așa zise investiții!

Pentru beneficiari, așa zisele cluburi sportive, finanțarea de la buget este vitală, iar pentru sinecuriștii puși în fruntea acestor organizații și organisme sportive constituie profituri, venituri, salarizări, prime, excursii și vacanțe, privilegii constante.

Dacă ne uităm în țară, găsim numeroase cluburi sportive ”municipale” susținute cu banul gros al bugetului de stat, dar la care cluburi dacă privești mai bine, performanțele sunt ceva de domeniul fantasticului!

În schimb, acestea sunt conduse și căpușate de tot soiul de oportuniști, lipitori, sinecuriști de partid sau de găști de interese, la care bani bugetari nu sunt niciodată suficienți și se topesc rapid în susținerea ”sportului”!

Pe lângă cluburile municipale, bugetofage rău, mai există și alte instituții care au cluburile lor proprii unde pompează bani cu nemiluita și unde schemele de încadrări și funcțiile sunt ocupate de cine trebuie și de cine are spate!

Cum este clubul sportiv al armatei, unde numai la echipa de fotbal ”Steaua” se risipesc anual, de ani de zile, milioane de euro.

Care-i scopul susținerii costisitoare din bugetul armatei a acestei echipe, care, conform legii nu are drept de promovare și evident, nu poate face performanțe?

Habar nu avem câți bani din bugetul de stat sunt alocați anual și risipiți de finanțatorii politico-administrativi pe așa zisele proiecte din zona sportului, fie că sunt așa zise investiții în infrastructură, stadioane moderne, baze sportive sau sume alocate diverselor cluburi municipale!

Avem și vom avea și stadioane făcute de la zero în diverse localități din țară, unde nu există însă echipe, cluburi locale!

Uneori, proiectarea și construirea unor baze sportive, fie săli de sport, fie stadioane trenează ani de zile și devin găuri negre unde bani bugetari dispar ca și cum nu ar fi fost!

Lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici ascunde legături importante și interese oneroase între politică, instituții de stat, administrație și domeniul sportului!

Transparența cheltuiri banilor publici cu toate că este obligatorie, este ignorată total de factorii decizionali, finanțatori, ordonatori de credite, gestionari, beneficiari!

Cu intenție și bună știință pentru a ascunde lucrurile ilegale, scurgerea banilor publici și fuga de responsabilitate.

Lipsa transparenței este limpede ca lumina zilei în activitățile zilnice ale instituțiilor publice din România, fie la nivel central, fie la nivel local!

Dacă lipsa transparenței cheltuirii banilor publici ar fi fost jalon în PNNR, ar fi fost primul îndeplinit!

În realitate, jaful banilor publici continuă!

Cu cât politicienii și conducătorii instituțiilor publice denunță din toți bojogii jefuirea bugetului, cu atât mai mult se fură efervescent și hoția este mai mare! La vedere!

Iar în cămara devalizată, dacă aprinzi lumina, găsești șobolani vopsiți cu toate culorile partidelor politice, unii dintre ei traseiști de zeci de ani!