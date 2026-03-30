Video Momentul în care opt maşini parcate pe un bulevard din Capitală sunt spulberate de un șofer de 20 de ani. Ce s-a întâmplat

Opt autoturisme parcate pe bulevardul Theodor Pallady din Bucureşti au fost avariate după ce un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul asupra volanului şi a intrat în ele cu autovehiculul pe care îl conducea.

”Din primele date, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se deplasa cu un autovehicul pe Bd. Theodor Pallady dinspre Bd. Nicolae Grigorescu către Autostrada A2, în dreptul imobilului cu nr. 14, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a acroşat 8 autoturisme parcate”, a informat Brigada Rutieră a Poliţiei Capitalei.

Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, dar rezultatul a fost că nu a consumat băuturi alcoolice.

În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Proprietarii autovehiculelor avariate au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare, având în vedere că trebuie să-și rezolve problema daunelor.