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Video Momentul în care o tânără a fost la un pas de a fi spulberată pe trecerea de pietoni. Șoferul a trecut în viteză și a părăsit locul incidentului

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O tânără a fost la un pas de o tragedie pe o trecere de pietoni din orașul Galați, după ce un șofer nu i-a acordat prioritate și a trecut în viteză. Un alt autoturism oprise deja pe banda alăturată pentru a-i permite traversarea.

Sursa video: Grupul Șoferilor din Galați (GSDG) 

Potrivit primelor informații, tânăra se afla angajată regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pietonal, în momentul în care un autoturism s-a apropiat cu viteză și a trecut fără să oprească, deși un alt vehicul, aflat pe banda alăturată, se oprise pentru a-i acorda prioritate.

Din fericire, impactul a fost evitat doar în ultima clipă, iar tânăra a reușit să se ferească de pe carosabil.

Tragedia evitată în ultimul moment FOTO: captura video
Tragedia evitată în ultimul moment FOTO: captura video

După producerea incidentului, șoferul implicat nu a oprit la fața locului și a părăsit zona, astfel că Poliția Rutieră a demarat verificări pentru identificarea acestuia.

Polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, dar și eventuale înregistrări video realizate de martori, pentru a reconstitui cu exactitate momentul.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, neacordarea de prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversare se sancționează cu amendă, dar și cu aplicarea sancțiunii complementare constând în suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

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