Deputatul Andrei Baciu îl acuză pe Robert Negoiță că a lipsit de la ședința despre drumurile construite peste magistrale de gaz

Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, acuză că Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă nu a venit la şedinţa organizată de Prefectură pe tema magistralelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără avizul Transgaz.

”Update de la şedinţa pe care Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă i-a cerut Prefectului Municipiului Bucureşti să o organizeze. Subiectul este cel al magistralelor de gaz peste care a construit Negoiţă şosele. Ilegal. Primarul Negoiţă fuge de responsabilitate şi nu a venit la convocarea pe care i-a trimis-o Prefectul Municipiului Bucureşti”, scrie Baciu pe Facebook.

Deputatul PNL Andrei Baciu spune că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz.

Deputatul spune că și-a folosit instrumentele de parlamentar și a trimis întrebări, interpelări și adrese oficiale mai multor instituții cu privire la situația din sectorul 3 și a primit un răspuns și de la Transgaz în legătură cu această situație.

Ce conține răspunsul primit de la Transgaz

⁠„Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările în mod nelegal, fără autorizație de construire și fără a deține avizul obligatoriu al Transgaz.”.⁠ ⁠„Circulația rutieră și construcțiile deasupra conductelor generează (..) risc de explozie sau incendiu”, se arată în răspunsul Transgaz.

”Eu n-am văzut avertisment mai serios, transmis oficial, de vreo autoritate sau instituție din România, pe niciun subiect, în România ultimilor ani. Care sunt soluțiile propuse în document?Administrația publică locală a Sectorului 3 trebuie să :a) „desființeze lucrările de amenajare a drumurilor publice din str. Brățării și din str. Drumul Gura Făgetului.”b) „se conformeze prin obținerea avizelor de amplasament din partea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,” c) „realizeze lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz ce subtraversează drumurile”.

Ce am făcut eu până acum în calitate de deputat de București și ce fac mai departe?I. Am transmis către toate instituțiile centrale și locale această informare, cu rugămintea de a acționa cu responsabilitate. Am trimis această informare către: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Poliția Română, Poliția Rutieră, Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului București și alte instituții”, potrivit deputatului Baciu.