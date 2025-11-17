Drumuri închise în Sectorul 3, în cazul străzilor construite peste conducte de gaze. Transgaz dă vina pe pe Robert Negoiță

Mai multe artere din Sectorul 3 vor fi închise circulației după ce verificările din teren au arătat că au fost amenajate direct peste magistrale de gaze, potrivit Digi24. Transgaz acuză Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, că a realizat lucrările fără avize, ceea ce ar pune în pericol locuințele din zonă. Compania atrage atenția că în aceste puncte există risc ridicat de incendiu sau explozie.

După controlul Comitetului pentru Situații de Urgență, autoritățile au stabilit primele măsuri: pe strada Brățării, unde conductele trec pe o lungime de câteva sute de metri sub carosabil, traficul va fi restricționat prin montarea unor bariere temporare. Ulterior, vor începe lucrări de protecție a țevilor și, pe termen mediu, relocarea acestora pe terenul din apropiere. Restricțiile pentru vehiculele grele, care existau deja, nu au fost respectate, iar utilaje de mare tonaj ar fi circulat frecvent prin zonă.

Primarul Robert Negoiță susține că responsabilitatea intervenției aparține Transgaz: „Proprietarul rețelei trebuie să ia măsurile care se impun. Eu nu pot ști dacă există sau nu un risc imediat”.

De cealaltă parte, Transgaz afirmă că a avertizat în mod repetat că drumurile asfaltate în noile condiții pun presiune suplimentară pe conducte.

Măsurile sunt luate pe fondul unei preocupări crescute pentru siguranța rețelelor de gaze, după explozia gravă din Rahova, produsă în urmă cu trei săptămâni, în care trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite, printre victime aflându-se și doi copii. Autoritățile spun că astfel de situații arată cât de periculos poate fi când infrastructura este modificată fără avizele necesare și fără respectarea normelor tehnice.