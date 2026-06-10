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Ministerul Transporturilor a deblocat proiectul extinderii Magistralei M4 de metrou către Gara Progresul

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Ministerul Transporturilor a semnat documentația necesară pentru continuarea proiectului de extindere a Magistralei M4 de metrou, permițând astfel reluarea etapelor de proiectare pentru una dintre cele mai mari investiții de infrastructură aflate în derulare în România.

Proiectul M4 prevede construirea a 14 noi stații de metrou. FOTO: Arhivă
Proiectul M4 prevede construirea a 14 noi stații de metrou. FOTO: Arhivă

Anunțul a fost făcut de Primăria Sectorului 4, instituția care gestionează în prezent proiectul.

Potrivit administrației locale, semnarea documentelor permite efectuarea plăților către companiile implicate în elaborarea proiectului tehnic și a studiilor necesare pentru viitoarea execuție a lucrărilor.

Extinderea Magistralei M4 vizează construirea a 14 noi stații de metrou pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul, ceea ce ar urma să creeze o legătură directă între nordul și sudul Capitalei.

Faza de proiectare este programată să fie finalizată în luna septembrie, după care ar urma să înceapă lucrările de execuție.

Un proiect de 3,5 miliarde de euro

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri europene prin Programul Transport.

Primăria Sectorului 4 a transmis că semnarea documentației de către Ministerul Transporturilor elimină blocajele administrative care împiedicau avansarea proiectului și permite continuarea calendarului de implementare.

Extinderea Magistralei M4 este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport aflate în pregătire în București, urmând să adauge 14 stații noi rețelei de metrou a Capitalei, între nordul și sudul orașului. 

În prezent, cea mai mare investiție aflată în execuție este Magistrala M6, care va asigura legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Potrivit estimărilor Metrorex, noua linie ar urma să fie finalizată în cursul anului 2028 sau la începutul lui 2029.

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