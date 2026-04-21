search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trafic dat peste cap în Capitală: mai multe semafoare nu funcționează. Ce trebuie să facă șoferii în trafic

0
0
Publicat:

Mai multe semafoare din intersecții importante ale Capitalei nu funcționează marți dimineață, după o fluctuație de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie electrică, traficul fiind serios îngreunat în mai multe zone aglomerate ale orașului.

Semafoare Capitală Foto: Shuterstock
Printre zonele afectate se numără Șoseaua Giurgiului cu Strada Toporași, Bulevardul I. C. Brătianu cu Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Victoriei cu Splaiul Independenței, Bulevardul Eroii Sanitari cu zona Școlii Gimnaziale nr. 150, Șoseaua Ștefan cel Mare cu Strada Barbu Văcărescu, Șoseaua Colentina cu Strada Sportului, Șoseaua Pavel D. Kiseleff cu Aleea Primo Nebiolo, Calea Giulești cu Bulevardul Constructorilor, Calea Crângași cu Strada Ceahlău și Strada Vintilă Mihăilescu, precum și Strada Jiului cu Strada Natației.

În lipsa funcționării semafoarelor, Brigada Rutieră a transmis că asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație.

Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate.

Dacă nu este un polițist care să dirijeze circulația în intersecții și nu funcționează semafoarele, atunci șoferii trebuie să respecte, potrivit Codului Rutier, indicatoarele, marcajele și regulile de circulație, inclusiv prioritatea de dreapta.

Reamintim că luni seară, un incendiu puternic a izbucnit la CET VEST București, incident care a afectat temporar alimentarea cu energie în mai multe zone ale Capitalei. 

Aproximativ 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 ale Capitalei au rămas fără apă caldă în urma incendiului, ceea ce înseamnă că zeci de mii de locuitori sunt afectați de avarie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea, dezvăluiri dureroase despre familie. Motivul surprinzător pentru care s-a rupt complet de părinții ei: „Nu am mers nici la înmormântare”
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie