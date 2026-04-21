Trafic dat peste cap în Capitală: mai multe semafoare nu funcționează. Ce trebuie să facă șoferii în trafic

Mai multe semafoare din intersecții importante ale Capitalei nu funcționează marți dimineață, după o fluctuație de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie electrică, traficul fiind serios îngreunat în mai multe zone aglomerate ale orașului.

Printre zonele afectate se numără Șoseaua Giurgiului cu Strada Toporași, Bulevardul I. C. Brătianu cu Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Victoriei cu Splaiul Independenței, Bulevardul Eroii Sanitari cu zona Școlii Gimnaziale nr. 150, Șoseaua Ștefan cel Mare cu Strada Barbu Văcărescu, Șoseaua Colentina cu Strada Sportului, Șoseaua Pavel D. Kiseleff cu Aleea Primo Nebiolo, Calea Giulești cu Bulevardul Constructorilor, Calea Crângași cu Strada Ceahlău și Strada Vintilă Mihăilescu, precum și Strada Jiului cu Strada Natației.

În lipsa funcționării semafoarelor, Brigada Rutieră a transmis că asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație.

Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate.

Dacă nu este un polițist care să dirijeze circulația în intersecții și nu funcționează semafoarele, atunci șoferii trebuie să respecte, potrivit Codului Rutier, indicatoarele, marcajele și regulile de circulație, inclusiv prioritatea de dreapta.

Reamintim că luni seară, un incendiu puternic a izbucnit la CET VEST București, incident care a afectat temporar alimentarea cu energie în mai multe zone ale Capitalei.

Aproximativ 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 ale Capitalei au rămas fără apă caldă în urma incendiului, ceea ce înseamnă că zeci de mii de locuitori sunt afectați de avarie.