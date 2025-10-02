Video Momentul în care o şoferiţă neatentă distruge bariera unei parcări din Târgu Jiu și se înfige într-o mașină

O maşină condusă de o șoferiță de 33 de ani a spulberat bariera la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu şi a lovit şi un autoturism parcat. Mașina femii a ajuns în stradă.

O șoferiță în vârstă de 33 de ani, care încerca să își ia un tichet de parcare la intrarea într-un mall din Tîrgu Jiu, a încurcat comenzile mașinii și a apăsat pedala de accelerație.

Autoturismul a luat-o brusc din loc, a rupt bariera de acces, a antrenat în mers un alt autoturism parcat regulamentar și s-a oprit abia după câțiva metri, direct în stradă. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Târgu Jiu au constatat că şoferiţa nu consumase alcool, dar au aplicat sancțiuni contravenționale de 810 lei pentru neasigurarea corespunzătoare a autovehiculului.

„Având în vedere că incidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale, societatea de asigurări la care este încheiată polița obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va opera despăgubirea pentru prejudiciile cauzate”, a transmis IPJ Gorj.