Video Un copac a căzut peste o mașină în mers, în Capitală. Momentul, surprins de camerele de supraveghere

Un copac a căzut vineri pe o mașină aflată în mers pe Șoseaua Luica din București, unul dintre cei 60 de arbori doborâți de vântul puternic din Capitală. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere și a surprins cum vijelia smulge trunchiul copacului, care se prăbușește peste autoturism.

Un incident similar a avut loc și pe Splaiul Unirii, unde un copac a căzut peste o mașină cu două persoane. Una dintre acestea a suferit răni minore, potrivit ISU București-Ilfov.

Până în prezent, pompierii au gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov din cauza fenomenelor meteorologice: 60 de copaci căzuți, 10 elemente de construcție desprinse și 6 cabluri electrice afectate. În total, 74 de autoturisme au fost avariate.

Capitala se află până vineri seara, ora 23:00, sub cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale estimate între 70 și 90 km/h. În plus, în Muntenia, Oltenia și sudul Moldovei sunt în vigoare avertizări de ploi abundente, iar la altitudini de peste 1.500 m este așteptată ninsoare viscolită.

Vijelii, ploi și viscol în jumătate de țară

Jumătate de țară este puternic afectată de vremea rea, cu vânturi puternice care depășesc 90 de kilometri pe oră la rafală, ploi și chiar viscol pe alocuri, avertizează meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis deja alerte privind vremea rea din perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10, în care vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu vijelii și ninsori, dar și ploi abundente. În intervalul menționat temperaturile maxime sunt cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17...20 de grade și minime între 0 și 10 grade.