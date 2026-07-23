 Cei trei tineri care au răpit un om al străzii și apoi l-au abandonat, arestați 30 de zile. Cum și-au justificat gestul | adevarul.ro
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Video Cei trei tineri care au răpit un om al străzii și apoi l-au abandonat, arestați 30 de zile. Cum și-au justificat gestul

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Cei trei tineri care, luni, 20 iulie, au băgat cu forța un om al străzii în portbagajul unei mașini și l-au abandonat la marginea Capitalei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Videoclip cu mașina în care se aflau cei trei tineri, surprinsă după ce au băgat victima în portbagaj

Incidentul a avut loc luni seara, pe strada Drumul Eugen Brote din Sectorul 1 al Capitalei. Victima, un om al străzii, în vârstă de 39 de ani, a fost imobilizată de doi dintre suspecți, în vârstă de 20 și 22 de ani.

Bărbatul a fost băgat cu forța în portbagajul autoturismului la volanul căruia s-ar fi aflat un al treilea tânăr, de 21 de ani, care a condus până într-o zonă împădurită de la periferia cartierului Băneasa, unde bărbatul a fost abandonat.

„Prin ordonanțele procurorului din datele de 21.07.2026 și 22.07.2026 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de trei inculpați sub aspectul săvârșirii infracţiunii de lipsirea de libertate în mod ilegal, prev. de art. 46 alin. (2) C.pen. raportat la art. 205 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen., reținându-se în esență în sarcina acestora faptul că la data de 20.07.2026, în jurul orelor 22:42, în timp ce persoana vătămată se afla pe str. Drumul Eugen Brote, în dreptul imobilului cu nr. 57, mun. București, sector 1, a fost introdusă cu forța de către doi inculpați în interiorul unui autoturism și transportată cu ajutorul celui de-al treilea inculpat aflat la volanul autoturismului pe o altă stradă, respectiv în proximitatea Universității Bioterra București, persoana vătămată fiind ulterior abandonată pe str. Pădurii din București, sector 1.”

Cei trei n-au știut însă că întreaga scenă a fost observată de un martor, care a sunat imediat la 112. Alerta a pus pe urmele lor polițiștii Secției 5, care au reușit să îi identifice rapid.

Șoferul a fost primul identificat și dus la audieri, susținând în fața polițiștilor că nu a existat niciun conflict cu victima și că gestul a fost făcut „în glumă”. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă până la șapte ani de închisoare.

Victima a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat cazarea într-un centru social și s-a întors pe străzi.

Procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a celor 3 inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, propuneri ce au fost admise de judecătorul de drepturi și libertăți.

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