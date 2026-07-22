Polițiștii locali din Sectorul 6 au descoperit un caz care ridică suspiciuni privind o posibilă activitate de cerșetorie organizată sau exploatarea unei persoane cu dizabilități după ce o sesizare de cerșetorie a dus direct la un BMW X5.



„O sesizare de cerșetorie pe străzile Sectorului 6 a scos la iveală o realitate mult mai profundă și suspectă, datorită spiritului de observație al colegilor noștri de la Poliția Locală Sector 6. Aflați în teren, băieții din patrula de intervenție nu s-au limitat doar la o legitimare de rutină a unei femei care apela la mila publicului. Lăsată ore în șir în soare, femeia părea victima perfectă a vulnerabilității. Însă vigilența polițiștilor a schimbat complet cursul verificărilor”, se arată pe pagina de Facebook a Poliției Locale a Sectorului 6 al Capitalei.

„Proprietarul bolidului de lux este chiar mama femeii care cerșea în plin soare”

După ce au legitimat-o, oamenii legii și-au continuat activitatea, însă un detaliu le-a atras atenția: în apropierea locului unde femeia cerșea era parcat un autoturism de lux. Polițiștii au stabilit că mașina era înmatriculată pe numele mamei femeii.

„Mergând un pas mai departe, patrula a observat un autoturism BMW X5 parcat în imediata apropiere. În urma verificărilor amănunțite, a ieșit la iveală un detaliu izbitor: proprietarul bolidului de lux este chiar mama femeii care cerșea în plin soare. Mai mult, ambele au exact aceeași adresă de domiciliu în județul Bacău. Această coincidență ridică suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile prin cerșetorie”, mai precizează Poliția Locală a Sectorului 6.



Cazul a fost preluat de polițiștii Secției 22, care continuă investigațiile. Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a fost informată pentru a evalua situația și a acorda sprijin femeii aflate în scaunul cu rotile.

Oamenii legii iau iau în calcul ipoteza existenței unei rețele de cerșetorie sau a unei situații de exploatare a unei persoane cu handicap.

„Pentru că siguranța și protecția persoanelor sunt prioritare, s-a acționat imediat și coordonat: A fost sesizată și Secția 22 Poliție, în vederea extinderii verificărilor specifice. S -a solicitat sprijinul DGASPC pentru evaluarea și asistența femeii. Întregul caz a fost înaintat către structurile competente pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun. Exact așa se lucrează: cu atenție, inițiativă și verificări făcute până la capăt! (...) Dacă observați astfel de cazuri, fapte antisociale sau persoane care au nevoie de ajutor, nu ezitați să contactați Dispeceratul Poliției Locale Sector 6 la numărul de telefon: 021.9546 (disponibil 24/7)”, se mai arată în postare.



