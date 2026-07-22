O mașină a izbucnit în flăcări și a ars ca o torță, marți, pe Bulevardul Ion Mihalache din București. În autoturism se aflau două persoane care au reușit, însă, să iasă la timp.

Incendiul s-a produs marți, în jurul orei 19.00, pe sensul de mers către Piața Domenii, iar circulația mijloacelor de transport în comun a fost temporar blocată în apropierea locului în care mașina a luat foc.

Chiar în timp ce mașina ardea, la doar 50 de metri distanță se afla un echipaj de pompieri, care intervenea pentru tăierea unui copac distrus de furtuna de duminică.

Din primele informații, autoturismul, un Mercedes clasa B, aparținea unei școli de șoferi, iar la volan se afla o elevă, instructorul fiind pe locul din dreapta.

„Veneam dinspre Piața Victoriei. Am simțit miros de benzină și am crezut inițial că este de la alte mașini. În față aveam o mașină electrică și atunci i-am zis elevei „trage pe dreapta”. Am coborât și am văzut dâra de benzină sub mașină. Atât am apucat să-i zic elevei „coboară acum!” că s-a aprins cu o bubuitură. Direct vâlvătaie de trei metri înalțime. Am crezut că am murit. Dumnezeu ne iubește! Am scăpat doar cu ceva pârlituri pe mâini și pe picioare. În rest nimeni nu a pățit nimic. Doamne ajută!”, a declarat instructorul pentru Click!.ro.

Sursa Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Acesta este cunoscut pe rețelele de socializare, unde postează filmulețe utile despre regulile de circulație, dar și video-uri amuzante despre viața de instructor auto sau despre traficul din București.

La o primă explicație dată de pompierii care au stins incendiul, focul ar fi pornit de la un scurt-circuit la partea electrică.