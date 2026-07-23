O femeie din București a fost plasată sub control judiciar după ce, miercuri, 22 iulie, a agresat o controloare STB în urma unei dispute privind cardul de călătorie prezentat la control. Deși acesta era valabil, nu fusese emis pe numele ei.

Sursă video: Facebook/Reclamatii STB (fostul RATB) Bucuresti

Incidentul a avut loc într-un autobuz ce circula pe linia 331, între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din Sectorul 1. Controloarea STB i-a solicitat femeii să prezinte un card de călătorie valabil. Potrivit surselor „Adevărul”, aceasta avea unul asupra sa, însă nu era emis pe numele ei, ci pe al unui pensionar.

Cardurile de călătorie ale pensionarilor sunt nominale și netransmisibile.

„La data de 22.07.2026, în jurul orei 13:30, în timp ce se afla în interiorul autobuzului STB nr. 331, care se deplasa între stațiile STB Piața Dorobanți – Piața Charles de Gaulle din sector 1, București, în calitate de călător, a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de controlor legitimații călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr și a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței și a părții superioare a corpului (umeri, brațe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deținerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Situația a degenerat, iar călătoarea a tras-o de păr pe controloare și a lovit-o în repetate rânduri cu palmele și pumnii în zona feței, a umerilor, brațelor și pieptului.

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, 23 iulie, pentru ultraj, și nu are voie să părăsească teritoriul României fără acordul prealabil al procurorului.