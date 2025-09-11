Video Când vor putea bucureștenii să circule pe pasajul de la Apărătorii Patriei. Anunțul lui Daniel Băluță

Lucrările la noul pasaj ce va traversa intersecția de la Apărătorii Patriei, din cartierul Berceni, sunt în stadiu foarte avansat, a anunțat, joi, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Orașul cade pe noi, sunt locuri riscante pentru siguranța oamenilor la noi în oraș (...) Avem o nouă stație de metrou, o stație de pompieri, prima construită în România după 40 de ani, o nouă unitate de primiri urgențe și secție de arși la Spitalul Bagdasar Arseni, de asemenea, primul patinoar din București, primul după 70 de ani”, a declarat primarul Daniel Băluță.

În ceea ce privește pasajul de la Apărătorii Patriei, edilul a transmis că, cel mai probabil, la sfârșitul anului viitor va fi dat în folosință.

„Pasajul de la Apărătorii Patriei e unul important, iar împreună cu pasajul Europa Unită și cu cel de peste Șoseaua Olteniței, va închide inelul și va face legătura cu o nouă linie tramvai de la Șoseaua Giurgiului până la Pipera.

Stațiile de tramvai de pe pasaj vor fi legate cu stația de metrou Apărătorii Patriei cu lift și scări rulante. Am început cu expropierile, am continuat cu relocarea utilităților, iar până acum, la construcție au folosite peste 70 de tone armătură și 600 de tone beton. Cel mai târziu la finalul anului 2026 vom putea circula pe noul Pasaj Apărătorii Patriei”, a adăugat primarul Daniel Băluță.

Anterior, edilul a prezentat pe rețelele de socializare o imagine de ansamblu asupra formei finale a acestei construcții.

„Proiectanții au mai făcut mici ajustări tehnice asupra proiectului, iar ceea ce vedeți mai jos este ceea ce vom avea în intersecție la finalul acestui proiect aflat acum în derulare”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

Pasajul de la Apărătorii Patriei va avea o lungime de 860 de metri, două benzi pe sens, și va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu.

Lucrările costă circa 87 milioane lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici aprobați, iar constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.