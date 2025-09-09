search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Primăria Capitalei are de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi de parcare neplătite. De ce nu poate identifica proprietarii mașinilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primăria Municipiului București (PMB) a declarat că nu poate identifica proprietarii mașinilor, ceea ce a dus la situația în care să aibă de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi neplătite.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Primăria Municipiului București a împărțit această statistică pe două paliere: amenzile aplicate de angajații Companiei Municipale Parking București SA și amenzile aplicate automat de sistemele digitale ale PMB.

Potrivit informațiilor primite de Digi24 din partea primăriei, din 2023 până în prezent, angajații Companiei Municipale Parking București (CMPB) SA au emis note de constatare în valoare de:

24.682 de milioane de lei pentru anul 2025;

30.730 de milioane de lei pentru anul 2024;

34.430 de milioane de lei pentru anul 2023;

Este vorba de amenzile aplicate de angajații CMPB care merg pe teren, verifică parcările și lasă în geamul mașinilor aceste note de constatare. Din răspunsul PMB nu reiese, însă, cât din această valoare a fost încasată efectiv.

Nota de constatare conține o poză din care reiese numărul de înmatriculare al mașinii, data și ora la care a fost încălcată „obligația de a achita tariful pentru locul de parcare” și instrucțiuni pentru plata amenzii. Pe lângă asta, instituția mai are  și camere și sisteme digitale care emit automat astfel de note de constatare.

Numai că, potrivit PMB, nu poate aplica aceste amenzi proprietarilor de mașini care nu plătesc parcarea invocând „lipsa accesului la datele de identificare”.

Această situație generează un prejudiciu semnificativ: suma totală nerecuperată se ridică la 779.199.200 lei, reprezentând 3.895.996 de note de constatare neîncasate, rezultate din verificările efectuate prin intermediul sistemelor digitale de monitorizare de înaltă precizie”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Este vorba de parcările administrate de Primăria Capitalei, adică parcările cu marcaj albastru.

Din Hotărârea prin care a fost reglementată parcarea administrată de Primăria Capitalei reiese, însă, că autoritățile au dreptul să blocheze mașinile parcate neregulamentar (de exemplu, folosind sisteme de blocare a roților) până la plata integrală a amenzii. Penalitatea pentru neplata tarifului este de 200 de lei/mașină/24 de ore.

Stelian Bujduveanu: „Deja am înaintat discuţii cu primarii de sector. Ne vom întâlni cu toţii, să avem un grup de lucru format”

În august, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că a iniţiat deja discuţii cu primarii de sector, în vederea unei politici unitare de parcaj la nivelul Bucureştiului.

„Mai puţin contează cine dă amendă sau cine încasează banii, ci ca acest serviciu să fie livrat calitativ. Să nu avem locuri de parcare amenajate pe străzi unde nu au voie să fie amenajate. Să nu avem un heirupism şi să punem ordine în parcările din Bucureşti.

Vă propun ca în perioada următoare să dezbatem real strategia de parcaj a Municipiului Bucureşti. Deja am înaintat discuţii cu primarii de sector. Ne vom întâlni cu toţii, să avem un grup de lucru format, cu câte un reprezentant de la fiecare sector”, a spus el.

Gianina Damian, contabil şef al Companiei Parking, a declarat că notele de constatare nu pot fi considerate creanţe certe, în condiţiile în care nu se ştie cine este proprietarul maşinii.

Noi ne-am îndreptat în instanţă acolo unde cunoşteam utilizatorul maşinii. Ne-am îndreptat în repetate rânduri în instanţă, încercând să obţinem prin intermediul instanţei proprietarii autoturismelor, astfel încât aceste note să le putem trimite direct către dânşii. Sunt variante pe care le-am încercat. Avem în instanţă câştigate procese cu privire la notele de constatare”, a explicat ea.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
stirileprotv.ro
image
S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8 . Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
observatornews.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
playtech.ro
image
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ce se dă de pomană pe 14 septembrie 2025, de Înălțarea Sfintei Cruci
kanald.ro
image
Un mic orășel a dispărut din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Vești bune! O nouă finanțare pentru români!
mediaflux.ro
image
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
click.ro
image
Antonia, apariție explozivă pe Instagram. Cum a reacționat Alex Velea. FOTO
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas