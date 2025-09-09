Primăria Capitalei are de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi de parcare neplătite. De ce nu poate identifica proprietarii mașinilor

Primăria Municipiului București (PMB) a declarat că nu poate identifica proprietarii mașinilor, ceea ce a dus la situația în care să aibă de recuperat 779 de milioane de lei din amenzi neplătite.

Primăria Municipiului București a împărțit această statistică pe două paliere: amenzile aplicate de angajații Companiei Municipale Parking București SA și amenzile aplicate automat de sistemele digitale ale PMB.

Potrivit informațiilor primite de Digi24 din partea primăriei, din 2023 până în prezent, angajații Companiei Municipale Parking București (CMPB) SA au emis note de constatare în valoare de:

24.682 de milioane de lei pentru anul 2025;

30.730 de milioane de lei pentru anul 2024;

34.430 de milioane de lei pentru anul 2023;

Este vorba de amenzile aplicate de angajații CMPB care merg pe teren, verifică parcările și lasă în geamul mașinilor aceste note de constatare. Din răspunsul PMB nu reiese, însă, cât din această valoare a fost încasată efectiv.

Nota de constatare conține o poză din care reiese numărul de înmatriculare al mașinii, data și ora la care a fost încălcată „obligația de a achita tariful pentru locul de parcare” și instrucțiuni pentru plata amenzii. Pe lângă asta, instituția mai are și camere și sisteme digitale care emit automat astfel de note de constatare.

Numai că, potrivit PMB, nu poate aplica aceste amenzi proprietarilor de mașini care nu plătesc parcarea invocând „lipsa accesului la datele de identificare”.

„Această situație generează un prejudiciu semnificativ: suma totală nerecuperată se ridică la 779.199.200 lei, reprezentând 3.895.996 de note de constatare neîncasate, rezultate din verificările efectuate prin intermediul sistemelor digitale de monitorizare de înaltă precizie”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Este vorba de parcările administrate de Primăria Capitalei, adică parcările cu marcaj albastru.

Din Hotărârea prin care a fost reglementată parcarea administrată de Primăria Capitalei reiese, însă, că autoritățile au dreptul să blocheze mașinile parcate neregulamentar (de exemplu, folosind sisteme de blocare a roților) până la plata integrală a amenzii. Penalitatea pentru neplata tarifului este de 200 de lei/mașină/24 de ore.

Stelian Bujduveanu: „Deja am înaintat discuţii cu primarii de sector. Ne vom întâlni cu toţii, să avem un grup de lucru format”

În august, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că a iniţiat deja discuţii cu primarii de sector, în vederea unei politici unitare de parcaj la nivelul Bucureştiului.

„Mai puţin contează cine dă amendă sau cine încasează banii, ci ca acest serviciu să fie livrat calitativ. Să nu avem locuri de parcare amenajate pe străzi unde nu au voie să fie amenajate. Să nu avem un heirupism şi să punem ordine în parcările din Bucureşti.

Vă propun ca în perioada următoare să dezbatem real strategia de parcaj a Municipiului Bucureşti. Deja am înaintat discuţii cu primarii de sector. Ne vom întâlni cu toţii, să avem un grup de lucru format, cu câte un reprezentant de la fiecare sector”, a spus el.

Gianina Damian, contabil şef al Companiei Parking, a declarat că notele de constatare nu pot fi considerate creanţe certe, în condiţiile în care nu se ştie cine este proprietarul maşinii.

„Noi ne-am îndreptat în instanţă acolo unde cunoşteam utilizatorul maşinii. Ne-am îndreptat în repetate rânduri în instanţă, încercând să obţinem prin intermediul instanţei proprietarii autoturismelor, astfel încât aceste note să le putem trimite direct către dânşii. Sunt variante pe care le-am încercat. Avem în instanţă câştigate procese cu privire la notele de constatare”, a explicat ea.