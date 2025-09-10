Mai multe linii de transport în comun vor avea program prelungit joi, pentru concertul Scorpions de la Romexpo

Programul liniilor de transport public 41, 93, 205, 331 și 335 va fi prelungit în seara zilei de joi, 11 septembrie, pentru preluarea participanților de la concertul Scorpions, organizat la Romexpo, a transmis STB.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), vehiculele de pe liniile menționate vor circula în zona centrului Romexpo, la finalul concertului, astfel:

- Orele estimate de trecere ale tramvaielor liniei 41 în proximitatea Romexpo sunt 23.15, 23.20, 23.23, 23.26, 23.29, 23.32, 23.38, 23.45 și 23.52 (pe sensul spre Ghencea).

- Orele estimate de trecere ale troleibuzelor liniei 93 în proximitatea Romexpo sunt 23.15, 23.20 și 23.30 (pe sensul spre Cartier Constantin Brâncuși).

- Orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 205 în proximitatea Romexpo sunt 23.15, 23.25 și 23.35 (pe sensul spre Piața Unirii).

- Orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 331 în proximitatea Romexpo sunt 23.15, 23.20, 23.40 și 23.50 (pe sensul spre Piața Roamnă).

- Orele estimate de trecere ale autobuzelor liniei 335 în proximitatea Romexpo sunt 23.25, 23.30 și 23.35 (pe sensul spre Faur).

Călătorii mai pot utiliza și vehiculele liniei 100, care funcționează 24 de ore din 24.