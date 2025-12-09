Un militar britanic a murit în Ucraina. Anunțul Ministerului Apărării din Regatul Unit

Un militar britanic a murit marți, 9 decembrie, într-un accident produs în Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării al Regatului Unit.

„Acesta a fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa forțele ucrainene testând o nouă capabilitate defensivă, departe de liniile frontului”, se arată în comunicatul ministerului, potrivit BBC.

Familia persoanei respective a fost informată, a adăugat instituția.

Secretarul Apărării, John Healey, a declarat că este „devastat de vestea morții acestuia” și că gândurile sale se îndreaptă către „familia, prietenii și colegii [decedatului] în timp ce aceștia sunt în doliu”.

Ministerul Apărării a precizat că nu va face alte comentarii. Nu se știe din ce ramură a forțelor armate făcea parte persoana sau care era rolul acesteia.

BBC înțelege că incidentul nu este considerat a fi fost cauzat de tiruri ostile.