Video Gest inconștient pe A3: un șofer de 57 de ani, filmat conducând pe contrasens. Cum l-a sancționat poliția

Un șofer de 57 de ani, din județul Prahova, a rămas fără permis pentru patru luni și a primit o amendă usturătoare, după ce a fost filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3 București –Ploiești.

Potrivit Poliției Române, incidentul a fost surprins într-un clip video publicat pe 21 noiembrie 2025.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii Brigăzii Autostrăzi, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat din orașul Breaza, județul Prahova.

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, a transmis Poliţia Română.

Pe lângă amenda aplicată, permisul șoferului a fost reținut pentru suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 de zile.



