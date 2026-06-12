Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente. De ce nu devine pietonală Calea Victoriei

Primăria Capitalei anunță că nu va închide circulația pe Calea Victoriei în acest weekend, în cadrul proiectului „Străzi deschise – București”, precizând că nu dorește blocarea traficului rutier.

„Nu închidem circulația pe Calea Victoriei pentru Străzi deschise – București, în acest weekend! Nu vrem să blocăm orașul”, a transmis instituția pe pagina sa de Facebook.

Totuși, în mai multe zone ale Capitalei vor avea loc evenimente care vor implica restricții de circulație, pentru parade și concerte.

„Vor fi mai multe evenimente stradale, care implică restricții de circulație: crosuri, parade, concerte”, au precizat reprezentanții Primăriei.

Evenimentele vor continua și în weekend-urile următoare, urmând ca proiectul „Străzi deschise” să fie reluat săptămâna viitoare, pe 20–21 iunie.

În acest weekend, în Piața Constituției are loc festivalul KIMARO, desfășurat în perioada 12–14 iunie, unde Primăria Capitalei este partener.

Pe scenă vor urca mai mulți artiști din muzica românească, printre care Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea, Theo Rose, Bere Gratis, Lupii lui Calancea, Trooper și Robin and the Backstabbers. Accesul este gratuit, pe bază de înscriere.

De asemenea, sâmbătă sunt programate două marșuri în Capitală, Bucharest Pride 2026 și marșul lui Gigi Becali pentru familia tradiținală, iar duminică, de la ora 10:45, pe Șoseaua Kiseleff va avea loc crosul caritabil „Run for Heroes”.