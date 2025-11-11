search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Bucureștiul va avea trei târguri de Crăciun și cel mai mare brad ecologic din România

Publicat:

Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul se transformă într-un tărâm feeric de sărbători. Primăria Capitalei organizează trei târguri cu intrare liberă în Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale, cu muzică, spectacole, meșteșuguri și activități pentru toate vârstele.

Târg de Crăciun în Capitală FOTO: Adevărul
Târg de Crăciun în Capitală FOTO: Adevărul

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, anunță că tema ediției din acest an a târgurilor de Crăciun este muzica, element care apropie oamenii și le oferă o experiență culturală completă. De la colinde tradiționale și armonii clasice până la ritmuri urbane contemporane, fiecare târg va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și comunitate, scrie Mediafax.

În Piața Constituției va funcționa Bucharest Christmas Market, în Piața Universității – Bucharest Downtown Christmas Market, iar pe Esplanada Operei Naționale – Bucharest Opera Christmas Market.

Intrarea este liberă, iar vizitatorii vor fi întâmpinați de decorațiuni spectaculoase, zeci de ateliere interactive și produse culinare și meșteșugărești tradiționale.

Cel mai mare brad ecologic din România

Cel mai impresionant element al sărbătorilor este bradul de 30 de metri, cel mai mare brad ecologic din România, care va fi însoțit de Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și numeroase activități pentru toate vârstele, transformând Bucureștiul într-un oraș de poveste pe durata celor 30 de zile festive.

Acțiunea este organizată de Primăria Capitalei prin CREART și urmărește să aducă bucurie, culoare și energie în inima orașului, în perioada premergătoare Crăciunului și Anului Nou.

București

