Bucureștiul pregătește reguli noi pentru terase. Trotuarele trebuie să rămână libere, iar muzica va fi interzisă după ora 22.00

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un regulament privind organizarea și funcționarea teraselor temporare din București, care urmărește să stabilească reguli unitare pentru utilizarea spațiului public și să reducă situațiile în care trotuarele sau zonele pietonale sunt ocupate abuziv.

Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, actualul sistem este caracterizat de proceduri greoaie, aplicarea neuniformă a regulilor și lipsa de predictibilitate atât pentru locuitori, cât și pentru operatorii economici.

„Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțonate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă. În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare”, a declarat edilul.

Regulamentul va înlocui mai multe reglementări existente și se va aplica atât teraselor amplasate pe domeniul public, cât și celor amenajate pe proprietăți private.

Trotuare libere și reguli privind zgomotul

Printre principalele prevederi se numără obligativitatea păstrării unui culoar pietonal continuu de minimum 1,80 metri. În anumite situații, acesta poate fi redus la 1,50 metri, cu amenajări speciale pentru circulație.

Terasele nu vor putea bloca accesul în clădiri, stațiile de transport public, trecerile de pietoni, accesul la metrou sau hidranții.

Documentul introduce și restricții privind zgomotul. Difuzarea muzicii va fi interzisă înainte de ora 10.00, între orele 13.00 și 14.00 și după ora 22.00. În zonele rezidențiale, terasele nu vor putea funcționa după ora 22.00.

Totodată, pe terase nu vor mai putea fi amplasate boxe, vitrine frigorifice și alte elemente considerate surse de poluare vizuală.

Reguli speciale pentru Centrul Istoric și zonele protejate

Regulamentul stabilește și norme privind aspectul teraselor. Mobilierul va trebui să fie unitar ca model, material și culoare, iar în Centrul Istoric și în zonele construite protejate vor fi permise doar amenajări compatibile cu caracterul arhitectural al zonei.

„Permitem varietatea, dar să existe totuși o temă comună, să nu avem note discordante de la o terasă la alta”, a declarat Mihai Munteanu, director adjunct al Direcției de Urbanism.

Terasele vor putea fi delimitate doar prin jardiniere, parapete transparente sau structuri ușoare. Regulamentul mai interzice perforarea pavajului, ancorarea de clădiri și orice intervenție care poate afecta monumentele istorice, vegetația sau imaginea urbană.

Documentul se află în dezbatere publică, urmând ca după analizarea observațiilor primite să fie supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.