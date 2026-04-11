search
Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

După reguli noi pentru terase, primarul Capitalei vrea să schimbe la față Parcul Herăstrău. „Are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban”

0
0
Publicat:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unei dezbateri publice privind viitorul Parcul Herăstrău, după o vizită în teren în urma căreia a criticat modul de amenajare al spațiului verde și lipsa de coerență urbanistică.

FOTO: Facebook / Ciprian Ciucu
Edilul susține că parcul are nevoie de o refacere amplă și o evaluare „metru cu metru”, pentru redefinirea funcțiunilor și a modului în care acesta este organizat.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciucu a descris situația din parc într-un limbaj direct, afirmând că: „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine.”

El a mai scris că zona a suferit unele intervenții recente, dar că acestea nu sunt suficiente. 

„A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient”, a scris acesta. 

Despre starea actuală a parcului, edilul a vorbit despre o lipsă de unitate estetică. 

 „Herăstrăul… are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci, și vreo 3 de stâlpi de iluminat)”, se mai arată în postare. 

Acesta a criticat și prezența diverselor construcții și standuri: „Cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni)”, a scris primarul, referindu-se la comerțul stradal din zonă.

Totodată, Ciucu a atras atenția asupra stării vegetației și a infrastructurii din parc.

„Material dendrologic vechi, arbori ce trebuie reîmprospătați și câte și mai câte defecte, de la locurile de joacă și până locurile pentru căței.”

Trei direcții pentru refacerea parcului

Primarul a precizat că are în vedere trei direcții principale de intervenție: „(1) o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefinească și reintegreze toate funcțiunile; (2) o proiectare amănunțită… cu un singur tip de mobilier, clasic, demn de un parc monument; (3) readucerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor ‘furate’ parcului.”

El a mai adăugat că pentru finalizarea etapelor birocratice va fi nevoie de aproximativ doi ani, timp în care nu promite decât „ordine și curățenie”.

„Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie”, a scris edilul.

Alte proiecte urbane: Dâmbovița și Podul Calicilor

În paralel, administrația Capitalei a anunțat demararea unor proiecte de regenerare urbană în zona centrală.

Au fost semnate autorizațiile pentru amenajarea Podul Calicilor și a malurilor Râul Dâmbovița, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Proiectele vizează reconfigurarea zonei centrale și crearea unor noi legături pietonale între Centrul Vechi și zona Tribunalului București, parte dintr-un amplu plan de transformare urbană al Capitalei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
Investiția de 6.000.000 de euro a lui Dan Șucu la Rapid prinde contur: „Au început lucrările!”
fanatik.ro
image
Alegeri în Ungaria 2026: cum încearcă Donald Trump să „cumpere” voturi pentru Viktor Orbán ca pentru Javier Milei
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Orașul aproape de graniţa cu România unde te simți ca în Amalfi. Berea costă 10 lei, prânzul până în 50 de lei
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
cancan.ro
image
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Contract de donație pentru casă. Cine îl poate ataca şi cât costă actele la notar
playtech.ro
image
Cum a murit, de fapt, Ion Oblemenco. Legenda Craiovei, semn prevestitor
fanatik.ro
image
Mall-uri abandonate, vacanțe anulate și hoteluri închise. Ce se întâmplă cu adevărat în Dubai: „Cine spune altceva vorbește prostii”
ziare.com
image
Cum l-a numit fiica Andei Călugăreanu pe Gigi Becali, după gestul făcut timp de opt ani de patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Românii care vor săprimească ajutorul de 1.500 de euro mai au doar câteva zile pentru a depune cererile. Ce condiții trebuie îndeplinite
romaniatv.net
image
De ce se spune „Hristos a înviat!”. Care e originea salutului pascal
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Ramona Olaru și iubitul grec, imagini intime din vacanță. Cum s-au afișat cei doi
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
image
Ce amintiri lasă Paștele în sufletul vedetelor? Prăjiturile mamei și vânătoarea de ouă, neprețuite!

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?