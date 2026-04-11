După reguli noi pentru terase, primarul Capitalei vrea să schimbe la față Parcul Herăstrău. „Are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea unei dezbateri publice privind viitorul Parcul Herăstrău, după o vizită în teren în urma căreia a criticat modul de amenajare al spațiului verde și lipsa de coerență urbanistică.

Edilul susține că parcul are nevoie de o refacere amplă și o evaluare „metru cu metru”, pentru redefinirea funcțiunilor și a modului în care acesta este organizat.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciucu a descris situația din parc într-un limbaj direct, afirmând că: „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine.”

El a mai scris că zona a suferit unele intervenții recente, dar că acestea nu sunt suficiente.

„A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient”, a scris acesta.

Despre starea actuală a parcului, edilul a vorbit despre o lipsă de unitate estetică.

„Herăstrăul… are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci, și vreo 3 de stâlpi de iluminat)”, se mai arată în postare.

Acesta a criticat și prezența diverselor construcții și standuri: „Cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni)”, a scris primarul, referindu-se la comerțul stradal din zonă.

Totodată, Ciucu a atras atenția asupra stării vegetației și a infrastructurii din parc.

„Material dendrologic vechi, arbori ce trebuie reîmprospătați și câte și mai câte defecte, de la locurile de joacă și până locurile pentru căței.”

Trei direcții pentru refacerea parcului

Primarul a precizat că are în vedere trei direcții principale de intervenție: „(1) o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să-i redefinească și reintegreze toate funcțiunile; (2) o proiectare amănunțită… cu un singur tip de mobilier, clasic, demn de un parc monument; (3) readucerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor ‘furate’ parcului.”

El a mai adăugat că pentru finalizarea etapelor birocratice va fi nevoie de aproximativ doi ani, timp în care nu promite decât „ordine și curățenie”.

„Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie”, a scris edilul.

Alte proiecte urbane: Dâmbovița și Podul Calicilor

În paralel, administrația Capitalei a anunțat demararea unor proiecte de regenerare urbană în zona centrală.

Au fost semnate autorizațiile pentru amenajarea Podul Calicilor și a malurilor Râul Dâmbovița, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Proiectele vizează reconfigurarea zonei centrale și crearea unor noi legături pietonale între Centrul Vechi și zona Tribunalului București, parte dintr-un amplu plan de transformare urbană al Capitalei.