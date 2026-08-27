 Bucureștiul devine, timp de o săptămână, capitala mondială a istoriei religiilor. Vin peste 500 de cercetători din 57 de țări | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul devine, timp de o săptămână, capitala mondială a istoriei religiilor. Vin peste 500 de cercetători din 57 de țări

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Bucureștiul va găzdui, în perioada 20-25 septembrie, congresul internațional Religions 360°, eveniment care reunește sute de cercetători, profesori și specialiști în istoria religiilor din Europa, America de Nord, Asia și Australia. Manifestarea reprezintă cea de-a 22-a Conferință a European Association for the Study of Religions (EASR) și, totodată, conferința regională a International Association for the History of Religions (IAHR).

image
Foto: Religions 360°

Organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, congresul Religions 360° va aduce la București participanți din 57 de țări, 227 de orașe și 315 instituții academice de pe șase continente.

Ceremonia de deschidere va avea loc la Ateneul Român, iar sesiunile științifice se vor desfășura ulterior la Universitatea din București, iar o parte dintre evenimente vor fi transmise online.

De la religiile Antichității la inteligența artificială și războiul din Ucraina

Programul congresului acoperă o gamă extrem de largă de teme, de la studiul civilizațiilor din India, Mesopotamia, Grecia și Roma antică până la provocările contemporane generate de războiul din Ucraina și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Participanții vor analiza atât evoluția marilor tradiții religioase de-a lungul istoriei, cât și impactul noilor tehnologii și al schimbărilor geopolitice asupra fenomenului religios.

Unul dintre punctele de interes ale reuniunii îl constituie panelul dedicat studiului esoterismului occidental, organizat la două decenii după primul eveniment de acest tip desfășurat la București, în cadrul unui congres european, potrivit TVR Info.

Nume importante din universități de prestigiu

Printre principalii invitați se numără cercetători de la universități din Statele Unite, Australia, Elveția și Norvegia, dar și specialiști recunoscuți din Stockholm, Amsterdam, Oxford, Paris, Tokyo, Bergen, Geneva sau Delhi.

Istoricul Yuval Harari prezice că o nouă Biblie va fi scrisă de inteligența artificială: „Poate crea noi idei“ VIDEO

Organizatorii consideră că prezența acestora confirmă poziționarea Bucureștiului pe harta marilor reuniuni academice internaționale dedicate studiului religiilor.

Lansări de carte și edituri academice de prestigiu

Pe lângă conferințe și dezbateri, congresul va include lansări și prezentări ale unor volume academice recente din domeniul istoriei religiilor, budismului, studiilor asupra sacrificiului și maternității în context religios.

La eveniment vor participa și edituri internaționale de referință, precum Brill, Bloomsbury, Springer/Palgrave, Equinox sau Kohlhammer.

Trei decenii de dezvoltare a studiului religiilor în România

Ediția din acest an are și o puternică semnificație simbolică. În 2026 se împlinesc 30 de ani de la apariția primei asociații profesionale dedicate istoriei religiilor din România.

Istoricul Eugen Ciurtin subliniază că momentul marchează trei decenii de integrare a cercetării românești în marile rețele academice internaționale.

„Chiar pe 25 august 2026 se împlinesc 30 de ani de la începuturile primei asociații profesionale pentru istoria religiilor din România”, a declarat acesta.

Potrivit lui Eugen Ciurtin, Bucureștiul are o legătură specială cu această disciplină academică, fiind orașul în care au trăit și activat personalități precum Mircea Eliade, Arion Roșu și Andrei Oișteanu.

„Nu întâmplător, cea mai mare parte a activității asociației devenite Societatea pentru Istoria Religiilor, organizator principal al Congresului mondial din 2026, este legată direct de cel mai dens spațiu istorico-religios din România: cartierul locuit de mai mulți savanți istorici ai religiilor și indianiști, de la Mircea Eliade și Arion Roșu la Andrei Oișteanu, foarte aproape de străzile lui Moses Gaster și Constantin Georgian”, a explicat Eugen Ciurtin.

Acesta consideră că organizarea congresului confirmă integrarea Capitalei în circuitul marilor reuniuni academice europene.

„Împrejur încă subzistă clădirile Bucureștilor contemporane cu primul congres mondial de orientalistică, desfășurat la Paris în 1873, cu prima catedră universitară de profil, inaugurată la Geneva în 1874, și cu primul congres mondial de istoria religiilor, organizat la Paris în 1900. Bucureștiul, în 2026, aparține acestei dinamici a Europei”, a declarat istoricul religiilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
Un cuplu a descoperit după aproape două luni că a câștigat la loto. Vor primi 20.000 de dolari pe lună, timp de 20 de ani
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, editorial în Fox News, publicat în timpul vizitei în Republica Moldova: „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum înfruntăm Rusia”
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Alpinistul român Horia Colibășanu explică riscurile pentru expedițiile în Himalaya și spune ce îi atrage cel mai mult pe turiști în Nepal și Tibet, în zonele distruse de tragedie
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
digisport.ro
image
Peste 30.000 de joburi disponibile în România. Ce meserie este cea mai căutată
click.ro
image
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte
observatornews.ro
image
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII!
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Cât te costă să mergi cu 140 km/h în loc de 110 km/h. Minutele câștigate și banii pierduți la un drum de 300 km
playtech.ro
image
Sfatul primit de Sorana Cîrstea de la jucătoarea pe care Ilie Năstase a făcut-o să plângă pe teren: „Sfârșitul e aproape”
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o noapte la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Tariful pentru luna septembrie 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Căldura și apa caldă, mai scumpe în București din această iarnă. VA FI TEROARE: cât va fi suma de plată la întreţinere
romaniatv.net
image
Începe recrutarea! Armata Română cheamă românii la unitățile militare
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”
click.ro
image
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani”
click.ro
image
Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
image
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”