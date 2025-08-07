Video Polițiști criticați că au ignorat un bărbat căzut într-o stație de tramvai. „E anormal să lași un om la pământ”. Reacția IPJ Cluj

Doi polițiști din Cluj-Napoca au fost criticați de o persoană pentru lipsa de reacție față de un bărbat care era căzut într-o stație de tramvai din municipiu.

Momentul a fost filmat de un trecător și postat ulterior pe o rețea de socializare. Acesta a relatat că polițiștii l-ar fi ignorat, inițial, pe bărbatul care era căzut în stație, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01:00.

În timp ce unul dintre polițiști ar fi intrat într-un fast-food din apropiere, pentru a-și lua de mâncare, celălalt agent a mers în zona persoanei căzute, fără să intervină imediat, relatează Ziua de Cluj.

O persoană s-a apropiat de persoana aflată la pământ și, împreună cu autorul postării, a încercat să îl ajute, ulterior intervenind și polițistul. Bărbatul căzut a fost ridicat și așezat pe o bancă.

Într-o înregistrare video, se aude cum polițistul afirmă că „i s-a făcut rău pentru că a băut”, moment în care martorul îl contrazice, spunând că doar un cadru medical poate pune un astfel de diagnostic și că, în astfel de situații, ar trebui chemată ambulanța.

„M-am scârbit de atitudinea lor. E anormal să lași un om la pământ, fără să verifici dacă are nevoie de ajutor medical. Mă întreb și eu: în afară de a umbla cu mașini noi și de a mânca shaorma, care este, de fapt, descrierea postului?”, a precizat, pe Facebook, persoana care a filmat momentul.

„Las pozele si video, eu m-am îngrețoșat. Vedeți și milițianul la shaorma, timp în care era o persoană cazuta pe jos în stație”, a mai adăugat el.

Reacția IPJ Cluj

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj a transmis un punct de vedere oficial privind incidentul. Aceștia au susținut că echipajul de poliție a observat un bărbat întins în stația de tramvai.

„În acest sens, s-au dus către bărbat, l-au întrebat ce s-a întâmplat și dacă este în regulă. În urma verificărilor, s-a constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani, din Cluj-Napoca”, a transmis IPJ Cluj, potrivit Ziua de Cluj.

În urma analizei situației, polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj medical, care l-a preluat pe bărbat și l-a transportat la o unitate medicală. Acolo s-a constatat că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice. Totuși, bărbatul a părăsit unitatea medicală fără acordul cadrelor medicale.

„Pe parcursul intervenției, polițiștii au manifestat interes față de persoană, iar în tot acel timp a fost supravegheat de cei doi polițiști și un altul din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Cluj”, se mai arată în comunicatul IPJ Cluj.