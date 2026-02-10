Video Bărbat reținut după ce a încercat să fure scuterul unui nepalez, însă nu a reușit să-l pornească

Polițiștii Capitalei au percheziționat marți, 10 februarie, locuința unui bărbat bănuit că ar fi sustras scuterul unui cetățean străin, în noiembrie 2025, de pe o stradă din Sectorul 1.

„Astăzi, 10 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 11 noiembrie 2025, polițiști din cadrul subunității au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, prin tăierea sistemului antifurt, ar fi sustras scuterul unui cetățean străin, de pe o stradă din Sectorul 1”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum hoțul taie sistemul antifurt, însă nu reușește să pornească scuterul. Digi24 precizează că victima este un cetățean nepalez.

Prejudiciul a fost estimat la 4.500 de lei. Polițiștii au identificat un bărbat de 39 de ani, suspectat de furt, iar bunul sustras a fost găsit și restituit.

Marți, polițiștii de la Secția 4 Poliție a efectuat o percheziție la locuința acestuia, iar bărbatul a fost dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale.

Totodată, în urma percheziției domiciliare efectuate a fost depistat și un alt bărbat, care, la data de 9 ianuarie 2026, ar fi sustras, prin tăierea sistemului antifurt, o bicicletă electrică, aflată pe o stradă din Sectorul 1.