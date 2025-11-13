Video Tânăr arestat după ce a agresat un livrator căruia a încercat să-i fure scuterul, pe o stradă în București

Un cetățean străin în vârstă de 33 de ani, care livrează mâncare în București, a fost îmbrâncit pe stradă de un tânăr care a încercat să fugă cu scuterul lui. Incidentul s-a petrecut joi, 13 noiembrie.

În timp ce livratorul se îndrepta spre o adresă unde urma să livreze mâncare, un tânăr de 20 de ani i-a făcut semn să oprească.

Livratorul a tras pe dreapta, moment în care agresorul a început să-l împingă, încercând să-i fure scuterul. Acesta a reușit să se urce pe scuter, dar nu a reușit să-l pornească,

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 33 de ani, cetățean străin și angajat ca livrator, se deplasa cu scuterul pentru a efectua o livrare, moment în care a fost oprit de o persoană care, prin acte de violență, a încercat să-l deposedeze de vehicul. Mai multe persoane aflate în zonă au intervenit în sprijinul victimei, iar polițiștii Brigăzii Rutiere, care au observat conflictul, au acționat prompt pentru prevenirea escaladării și restabilirea ordinii publice”, potrivit Poliției Capitalei.

Polițiștii de la Brigada Rutieră l-au imobilizat și l-au dus pe tânărul de 20 de ani la secție. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Polițiștii Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au intervenit pentru aplanarea unui conflict pe o stradă din Sectorul 3. Au imobilizat, respectând prevederile legale, un tânăr care ar fi încercat să sustragă un scuter de la un bărbat, cetățean străin, manifestând un comportament agresiv”, informează Poliția Capitalei.

Amintim că, la începutul lui noiembrie, un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără chiar în plină stradă, în Popești Leordeni. Agresoarea și tânărul care o însoțea au fost identificați și conduși la Poliție.

Ulterior, livratorul și-a retras acuzațiile. Cei doi agresori, cu vârste de 17 și 23 de ani, au fost sancționați contravențional.

„În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană 24 de ani de cetăţenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei şicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât şi l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”, a transmis IPJ Ilfov

„În jurul orei 15:45, în urma unei şicanări în trafic între tânărul de 24 de ani şi două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, a mai precizat Poliţia.