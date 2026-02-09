Taximetrist bătut de un client după o neînțelegere legată de cursă. Agresorul i-a luat și banii. Cum s-a terminat totul

Polițiștii din Balș au reținut un bărbat de 33 de ani, acuzat de lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat, după ce individul a agresat un taximetrist și a dispărut cu banii acestuia.

Incident a avut loc în dimineața zilei de 8 februarie, relatează Gazeta de Sud.

În jurul orei 07.00, un tânăr de 28 de ani, angajat al unei firme de taximetrie, a sunat la poliție și a reclamat că a fost agresat și jefuit. Ancheta a arătat că între cei doi ar fi izbucnit un conflict legat de o cursă anterioară, iar disputa a degenerat rapid.

Potrivit polițiștilor, bărbatul de 33 de ani, din Bălcești (județul Vâlcea), l-ar fi amenințat și lovit pe taximetrist, după care ar fi sustras o sumă de bani din autoturismul acestuia.

În urma administrării probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Olt.

Dosarul penal este în curs de instrumentare, iar anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările faptei și pentru a dispune măsurile legale necesare.

Amintim că, în ianuarie, autoritățile din județul Mureș au arestat doi adolescenți, de 15 și 16 ani, care au bătut și înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.