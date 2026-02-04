Fetiță de 5 ani, lovită mortal de o mașină în Sectorul 3. Bunica acesteia a fost rănită

O fetiță de 5 ani a murit, iar bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, a fost rănită după ce au fost accidentate de un autovehicul pe strada Prevederii din Sector 3, miercuri după-amiază, informează Brigada Rutieră.

Potrivit primelor date, conducătoarea auto, o femeie de 38 de ani, circula pe str. Prevederii dinspre str. Mizil către str. Trapezului și, ajungând în dreptul imobilului nr. 24, a surprins pietonii aflați pe carosabil.

Echipajele de prim-ajutor au intervenit imediat, aplicând manevre de resuscitare fetiței, însă medicii au declarat decesul acesteia. Bunica a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Șoferița a fost testată cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind „zero”, respectiv negativ. Traficul pe str. Prevederii este restricționat pe ambele sensuri, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările accidentului.