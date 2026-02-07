Explozie într-o locuință din Sectorul 2 din Capitală. Două victime primesc îngrijiri medicale

O explozie a zguduit o locuință din Sectorul 2 al Bucureștiului, sâmbătă după-amiază. Două persoane care au fost rănite refuză transportul la spital.

Sursă video: ISU

O explozie a avut loc sâmbătă, 7 februarie 2026, într-o locuință situată pe strada Sergent Predescu Vasile, în Sectorul 2 al Bucureștiului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), două persoane conștiente au fost extrase din casa afectată și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Incidentul nu a fost urmat de incendiu, însă elemente de tâmplărie ale locuinței au fost desprinse și aruncate în stradă, avariind două autoturisme parcate în apropiere.

Intervenția este încă în desfășurare, la fața locului fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

Acesta este al doilea incident de acest fel raportat în aceeași zi, după cea dintr-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov.