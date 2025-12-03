Aventura extremă a unui motociclist în Capitală: circulă pe linia de tramvai, în timp ce garnitura se apropie din spatele lui

Imagini incredibile filmate miercuri, 3 decembrie, pe o stradă din Capitală. Un motociclist, blocat în trafic, urcă pe linia de tramvai și avansează în salturi printre șine, în timp ce o garnitură vine din spatele lui.

Sursă video: Moto Connect

Imaginile filmate în București, miercuri, 3 decembrie, surprind un motociclist grăbit, care, pentru a evita coloana uriaşă de maşini de pe stradă, alege cea mai riscantă variantă: urcă pe linia de tramvai, în zona dintre șine, pe unde înaintează în salturi.

În materialul video distribuit de MotoConnect, alături de mesajul „Welcome to Bucharest”, se vede cum motociclistul își pierde de câteva ori echilibrul şi se sprijină pe picioare, fiind împins lateral de vibrațiile roților care trec peste traverse. Motocicleta înaintează cu dificultate, aproape „în salturi”, fiind clar că drumul neregulat nu este făcut pentru astfel de vehicule.

În timp ce motociclistul se chinuie să înainteze, pe fundal se aude sunetul de frânare al unui tramvai şi imediat în imagine apare şi acesta.