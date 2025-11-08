Video Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare. Amenda uriașă pe care o are de plătit

Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis pentru mai bine de doi ani. În doar câțiva kilometri, bărbatul a fost surprins făcând nu mai puțin de 13 depășiri neregulamentare, inclusiv pe trecere de pietoni și peste linia continuă.

Incidentul a avut loc pe 25 octombrie, pe DN1, între localitățile Negreni și Huedin, în județul Cluj. Imaginile surprinse de camera video a unui elicopter care monitoriza traficul arată cum motociclistul se angajează în depășiri riscante, fără a respecta marcajele rutiere și regulile de siguranță. La un moment dat, acesta depășește chiar și în zona unei treceri pentru pietoni, încălcând axul drumului, marcat cu linie continuă.

Potrivit Poliției Cluj, motociclistul a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani din Târgu Mureș.

„Pe numele acestuia au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

Reprezentanții instituției le reamintesc șoferilor că depășirile neregulamentare sunt una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.

„Respectarea marcajelor rutiere și a regulilor privind depășirile este esențială pentru siguranța rutieră. Linia continuă semnalizează zonele în care depășirea este interzisă, datorită vizibilității reduse sau a riscurilor mari de accident”, au subliniat polițiștii clujeni.