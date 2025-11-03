Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 circulă pe trasee modificate, din cauza lucrărilor la rețeaua de canalizare din zona Lujerului

Autobuzele liniilor 106, 434 și 483 vor circula pe trasee modificate în perioada luni dimineață – miercuri seară, din cauza lucrărilor la rețeaua publică de canalizare din zona intersecției Bulevardul Iuliu Maniu – Strada Dezrobirii, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Potrivit sursei, în intervalul 5 noiembrie, ora 8:00 – 5 noiembrie, ora 23:00, autobuzele vor circula astfel:

Linia 106 – pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptății, apoi deviată pe sensul spre „Cartier Roșu”, pe Str. Dreptății – Bd. Uverturii, după care revine pe traseul obișnuit.

Linia 434 – va circula pe traseul de bază între terminalul „M Lujerului” și intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptății, apoi pe rută deviată, pe sensul spre „Chiajna–Stelelor”, prin Str. Dreptății – Bd. Uverturii, și revine ulterior pe traseul de bază.

Linia 483 – funcționează pe traseul obișnuit până la intersecția Bd. Iuliu Maniu/Str. Dreptății, după care va circula pe sensul spre „Chiajna–Stelelor” pe Str. Dreptății – Bd. Uverturii, apoi își reia traseul normal.

TPBI precizează că modificările sunt temporare și vor fi ridicate după finalizarea lucrărilor din zonă.