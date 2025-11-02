De ce noile autobuze chinezești din Norvegia sunt controlate de la distanță cu un „SIM românesc”

Norvegia a anunțat pe 28 octombrie că a testat recent două autobuze electrice noi, de fabricație chinezească. Operatorul Ruter a avertizat că producătorul poate monitoriza și chiar controla funcții critice ale autobuzului de la distanță, folosind inclusiv un „SIM românesc”.

„Acest test amplu și unic ne permite să construim protecțiile corespunzătoare în autobuze. Transportul public din Oslo și Akershus trebuie să aibă acces la cea mai bună tehnologie – și la cea mai bună siguranță”, spune Bernt Reitan Jenssen, CEO al Ruter.

Atunci când au testat autobuzele, s-au concentrat pe două scenarii specifice:

Supraveghere: camerele autobuzelor nu sunt conectate la internet – nu există risc de transmitere a imaginilor sau videoclipurilor.

Furnizorul chinez are acces digital la sistemele de control pentru actualizări de software și diagnosticări. Teoretic, acest acces ar putea fi exploatat pentru a influența autobuzul.

„Testele au relevat riscuri pentru care acum luăm măsuri. Autoritățile naționale și locale au fost informate și trebuie să sprijine măsurile suplimentare la nivel național. Autobuzul olandez de la VDL nu are opțiunea de actualizări software independente Over The Air (OTA), deci nu este foarte interesant în acest context”, transmite compania.

În schimb, modelul chinezesc permite actualizări software independente (Over The Air), ceea ce înseamnă că producătorul are acces digital direct la fiecare autobuz pentru actualizări software și diagnosticări.

Aici, operatorul a precizat că „există acces la sistemul de management al bateriei și al alimentării prin rețele mobile, folosind un SIM românesc.” Așadar, acest autobuz ar putea fi oprit de către producător, de la distanță.

„Experții au descoperit vulnerabilități într-o platformă de actualizare software chineză, care are Yutong pe lista clienților. Vulnerabilitățile au fost raportate furnizorului platformei și au fost remediate.

Experții sunt optimiști în privința viitorului, deoarece Norvegia se află acum la o răscruce unde este posibil să fie introduse cerințe și reglementări pentru autobuze care să reducă semnificativ riscurile. În prezent, autobuzele au aceeași funcționalitate ca o mașină din 2016. Pe măsură ce ne apropiem de sisteme de asistență a șoferului și de autonomie, riscul crește dacă nu sunt introduse măsuri înainte de a ajunge la acest nivel”, adaugă compania.

Ruter colaborează cu Ministerul Transporturilor pentru a crește securitatea autobuzelor electrice. Măsurile includ cerințe mai stricte la achiziții, dezvoltarea de firewall-uri pentru protecție locală, stabilirea unor norme clare de securitate cibernetică și pregătirea pentru viitoarele generații de autobuze.

„Testele ne oferă cunoștințe concrete pentru a proteja autobuzele împotriva hackingului”, spune Jenssen.