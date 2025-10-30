Șofer STB, prins jucând „păcănele” pe telefon în timpul cursei: „Am mers cinci stații și el încontinuu s-a jucat pe telefon”. Reacția societății

Un șofer al Societății de Transport București (STB) a fost surprins folosind telefonul mobil în timpul ce conducea autobuzul, iar imaginile apărute în spațiul public arată că bărbatul se juca la „păcănele” în timp ce făcea cursa.

Incidentul s-a petrecut pe linia 220, în zona Luica, din sectorul 4. În înregistrarea video se poate observa cum șoferul ține volanul cu o mână, în timp ce, cu cealaltă, ține telefonul mobil pe ecranul căruia se vede un joc de noroc.

„Şoferul, astăzi de dimineaţa, conducea autobuzul STB plin cu persoane şi se juca pe telefon. Nu este posibil aşa ceva. Există riscul ca unii oameni să moară din cauza unor astfel de şoferi. Domnul şofer conducea aşa în zona Luica, pe linia lui 220. Eu am mers cinci staţii şi el încontinuu s-a jucat pe telefon”, a transmis un martor pentru Observator News.

În urma incidentului, STB a anunțat joi declanșarea unei anchete interne și demararea procedurii de cercetare disciplinară împotriva șoferului.

Potrivit companiei, utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă de lege, conform art. 36 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar astfel de fapte reprezintă abateri disciplinare grave, sancționabile inclusiv cu desfacerea contractului de muncă.

STB a precizat că respectă activitatea profesională a angajaților care își desfășoară serviciul cu responsabilitate, asigurând zilnic transportul bucureștenilor în condiții de siguranță, și că nu tolerează comportamentele care pun în pericol călătorii.

Compania a subliniat că va aplica toate măsurile prevăzute de lege și regulamentul intern pentru menținerea standardelor de siguranță și profesionalism în transportul public.